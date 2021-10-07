عميد سياسة واقتصاد القاهرة: مستعدون لاستقبال أي عدد طالما توجد إمكانيات

كشف الدكتور محمود السعيد ، عن عدد الطلاب المقبولين في الكلية خلال العام الدراسى الجديد 2021 -2022 .

وأوضح الدكتور محمود السعيد خلال تصريح لصدى البلد ، عدد الطلاب الذين يطرحهم مكتب التنسيق 600 طالب و لكن هذا العام يزيد العدد عن السنوات الماضية ، الكلية مستعدة دائما لاستقبال أي عدد مقدم من مكتب التنسيق طالما هناك إمكانيات بالكلية .

وأضاف “ السعيد ” لن نتمكن من قبول اي اعداد اضافية حتى لا تتأثر جودة العملية التعليمية سلباً ، لكن الاعداد التى ترسل إلينا نستطيع التعامل معها بشكل جيد .

وكان قد كشف الدكتور محمود السعيد عميد كلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة ، عن الطرق التى يمكن للطلاب اللجوء اليها فى حالة حدوث مشكلة.

قال الدكتور محمود السعيد خلال تصريح لصدى البلد، إن الكلية لديها آليات مُفعلة للشكاوى لكل الفئات سواء للطالب أو موظف أو أستاذ مثل صندوق الشكاوى الموجود فى مدخل الكلية كما يوجد إيميل مخصص للشكاوى وهذا الإيميل متصل بى بشكل مباشر و بالسادة الوكلاء ونقوم بدراسة الشكوى ونعمل على حلها وإذا استدعى الأمر نقوم باستقبال الطالب نسمع منه بالشكل المباشر .