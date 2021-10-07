التعليم : لا تراجع عن تنظيم طابور الصباح في جميع مدارس مصر

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صدور أي قرار بـ إلغاء طابور الصباح في المدارس خلال العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 بسبب كورونا.
وقالت وزارة التربية والتعليم : لا تراجع عن تنظيم طابور الصباح في جميع مدارس مصر ، لكن مع مراعاة التباعد بين الطلاب
وشددت وزارة التربية والتعليم على الالتزام بـ تحية العلم واداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني أثناء طابور الصباح
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه ، سيتم تنظيم فقرات للتوعية والتثقيف الصحي من خلال الاذاعة المدرسية ونشر التعليمات الصحية بشكل يومي لتوعية الطلاب توعية مستمرة ومتكررة لكيفية الوقاية من الامراض المعدية ، واهمها :
- الالتزام بعدم المصافحة او المعانقة او التقبيل
- عدم إلقاء المخلفات او الكمامات او المناديل الورقية في الارض بل يتم التخلص منها في صناديق القمامة
وشددت وزارة التربية والتعليم على انه بعد طابور الصباح يتم الالتزام بصعود الطلاب الطلاب للفصول بشكل منظم بدون اي ازدحام وتباعد مناسب بين كل طالب واخر ، ويراعى تنظيم صعود الطلاب صباحا وبعد كل فسحة لعدم الاندفاع والتزاحم
وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 سيبدأ بشكل نظامي وبحضور كامل من الطلاب.
و قال وزير التعليم : “قررنا تفعيل الحضور والغياب في المدارس خلال العام الدراسي الجديد، وسوف يتواجد في المدارس جميع المعلمين والإداريين”.
وأضاف وزير التعليم: "ستكون المصادر الرقمية والأون لاين مكملة للعملية التعليمية، وليست بديلا لها، إلا في حالات الضرورة القصوى والوباء.
الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد
- يبدأ العام الدراسي الجديد من 9 أكتوبر 2021 ، حتى 16 يونيو 2022
- مدة العام الدراسي 34 أسبوعا تقريبا.
- يبدأ الفصل الدراسي الأول من 9 أكتوبر 2021 حتى 13 يناير 2022 ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية فيه 93 يوما
- الفصل الدراسي الثاني يبدأ من 19 فبراير 2022 حتى 9 يونيو 2022 ، ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية فيه 97 يوما .
- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول السبت 15 يناير 2022
- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 7 مايو 2022
- تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 21 مايو 2022 ، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 11 يونيو 2022
- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.
- تكون إجازة نصف العام أسبوعان تبدأ من 5 فبراير 2022 وتنتهي يوم الخميس 17 فبراير 2022
- يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة
- تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر
- يحظر عقد امتحانات في شهر ديسمبر .
وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن الدولة مهتمة بانتظام العام الدراسى الجديد وإعادة العملية التعليمية، خاصة الطلاب من رياض الأطفال وحتى الصف الرابع الابتدائي
وقال وزير التربية والتعليم إن سر اهتمام الدولة بذلك هو إتاحة الفرصة لأطفال هذه الصفوف أن يتعلموا في المدارس، إضافة إلى حضور جميع الصفوف التعليمية الأخرى واستكمال المناهج التعليمية.