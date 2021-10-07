التعليم : لا تراجع عن تنظيم طابور الصباح في جميع مدارس مصر

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صدور أي قرار بـ إلغاء طابور الصباح في المدارس خلال العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 بسبب كورونا.

وقالت وزارة التربية والتعليم : لا تراجع عن تنظيم طابور الصباح في جميع مدارس مصر ، لكن مع مراعاة التباعد بين الطلاب

وشددت وزارة التربية والتعليم على الالتزام بـ تحية العلم واداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني أثناء طابور الصباح

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه ، سيتم تنظيم فقرات للتوعية والتثقيف الصحي من خلال الاذاعة المدرسية ونشر التعليمات الصحية بشكل يومي لتوعية الطلاب توعية مستمرة ومتكررة لكيفية الوقاية من الامراض المعدية ، واهمها :

الالتزام بعدم المصافحة او المعانقة او التقبيل

عدم إلقاء المخلفات او الكمامات او المناديل الورقية في الارض بل يتم التخلص منها في صناديق القمامة

وشددت وزارة التربية والتعليم على انه بعد طابور الصباح يتم الالتزام بصعود الطلاب الطلاب للفصول بشكل منظم بدون اي ازدحام وتباعد مناسب بين كل طالب واخر ، ويراعى تنظيم صعود الطلاب صباحا وبعد كل فسحة لعدم الاندفاع والتزاحم

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 سيبدأ بشكل نظامي وبحضور كامل من الطلاب.

و قال وزير التعليم : “قررنا تفعيل الحضور والغياب في المدارس خلال العام الدراسي الجديد، وسوف يتواجد في المدارس جميع المعلمين والإداريين”.

وأضاف وزير التعليم: "ستكون المصادر الرقمية والأون لاين مكملة للعملية التعليمية، وليست بديلا لها، إلا في حالات الضرورة القصوى والوباء.

الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد

يبدأ العام الدراسي الجديد من 9 أكتوبر 2021 ، حتى 16 يونيو 2022

مدة العام الدراسي 34 أسبوعا تقريبا.

يبدأ الفصل الدراسي الأول من 9 أكتوبر 2021 حتى 13 يناير 2022 ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية فيه 93 يوما

الفصل الدراسي الثاني يبدأ من 19 فبراير 2022 حتى 9 يونيو 2022 ، ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية فيه 97 يوما .

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول السبت 15 يناير 2022

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 7 مايو 2022

تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 21 مايو 2022 ، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 11 يونيو 2022

تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.

تكون إجازة نصف العام أسبوعان تبدأ من 5 فبراير 2022 وتنتهي يوم الخميس 17 فبراير 2022

يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة

تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر

يحظر عقد امتحانات في شهر ديسمبر .

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن الدولة مهتمة بانتظام العام الدراسى الجديد وإعادة العملية التعليمية، خاصة الطلاب من رياض الأطفال وحتى الصف الرابع الابتدائي

وقال وزير التربية والتعليم إن سر اهتمام الدولة بذلك هو إتاحة الفرصة لأطفال هذه الصفوف أن يتعلموا في المدارس، إضافة إلى حضور جميع الصفوف التعليمية الأخرى واستكمال المناهج التعليمية.