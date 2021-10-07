محافظ الاسكندرية يكرم حفظة القرآن الكريم بالنهضة والعامرية

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، اليوم، في حفل ختام المسابقة القرآنية الكبرى التي تنظمها شركة سيدي كرير للبتروكيماويات تحت إشراف ورعاية الأزهر الشريف، لأهالي منطقتي النهضة والعامرية في إطار المشاركة المجتمعية الذي تقوم به الشركة نحو التنمية المستدامة.

وكرم محافظ الإسكندرية 100 من حفظة القرآن الكريم من أبناء منطقتي النهضة والعامرية، مشيداً بتميزهم. وأعرب عن سعادته وفخره بتواجده بين أبنائه من حفظة القرآن الكريم.

ووجه محافظ الإسكندرية الشكر إلى جميع القائمين على هذه الاحتفالية والتي يتم تنظيمها للعام العاشر على التوالى، مؤكداً على دور المشاركة المجتمعية لشركات البترول في خدمة أهالي المناطق المحيطة بها.

كما وجه الشكر لأولياء الأمور والمعلمين الذين حرصوا علي توجيه أبنائهم وغرز القيم الإيجابية فيهم ليكون نواة تقدم وإزدهار لمصر، موكدا أن محافظة الإسكندرية حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لأبنائها المتميزين في كافة المجالات.

جاء ذلك بحضور م. محمد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، ود. إبراهيم الجمل رئيس لجنة المسابقة ومدير عام الفتوى والوعظ بالأزهر وأمين بيت العائلة، وأ. د. سيد خطاب أستاذ معهد القراءات بالأزهر الشريف.