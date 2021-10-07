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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

قصة نجاح مها النحاس في معرض تراثنا من خلال الرسم على الخزف

صدى البلد

قالت مها النحاس أحد المشاركين العارضين في معرض تراثنا إنها تشارك لأول مرة تشارك في معرض تراثنا من خلال حرفة صناعة والرسم على الخزف لافتة إلى أنها بدأت مشروعها بإنتاج الخزف من خلال خط إنتاج في ورش الغير حتى أصبح لديها ورشة تقوم بصناعة والرسم على الخزف.

وأوضحت  أنها انطلقت خلال مبادرة اتحاد الصناعات المصرية كرييتف إيجيبت وأنها مستمرة خلال المبادرة في تطوير مشروعها والتوسع في الإنتاج المتنوع وفتح قنوات تسويقية جديدة من خلال المشاركة في المعارض ومنها معرض تراثنا الذي يعد فرصة جيدة لعرض المنتجات على الجمهور.

وتنطلق فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية 2021 في دورته الثالثة، السبت المقبل 9 أكتوبر وحتى 15 من الشهر نفسه، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير بالتجمع الخامس في القاهرة، بمشاركة 1500 مبدع وفنان من جميع محافظات الجمهورية، وذلك لعرض الآلاف من المنتجات والقطع الفنية المستوحاة من التراث المصري الأصيل، وبأسعار تنافسية.

وأعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الجهة المنظمة للمعرض، عن تقديم خدمات مجانية لانتقال الجمهور للمعرض، حيث تم تخصيص 3 خطوط أوتوبيسات مجانية ومكيفة الهواء لخدمة الزوار، تبدأ رحلاتها من الميادين الهامة والكبرى في القاهرة وحتى مركز مصر للمعارض الدولية، على أن تكون هناك رحلة كل نصف ساعة (ذهابًا وعودة) على مدار اليوم، وتبدأ الرحلات من ١٠ صباحًا فيما تنطلق آخر رحلة من المعرض ١٠ ونصف مساءً.

الخط الأول:  ميدان التحرير(أمام جو باص) - ميدان رمسيس (أمام مسجد الفتح) - ميدان العباسية (أسفل كوبري العباسية) - نادي السكة الحديد - المعرض، والعودة في نفس الخط.

الخط الثاني: سينما روكسي (مصر الجديدة) - منطقة الكوربة (قبل نفق الثورة) - سنترال ألماظة - سيتي ستارز مول - أول شارع مكرم عبيد - أول شارع عباس العقاد - ميدان الشهيد هشام بركات - المعرض، والعودة في نفس الخط.

الخط الثالث: محيط مسجد المشير – المعرض، وذلك لنقل الجمهور المترجل  إلى مركز المعارض الدولية.

ويفتح معرض تراثنا أبوابه أمام الجمهور يوميًا اعتبارًا من يوم السبت 9 أكتوبر فى تمام الساعة 4 عصرا وحتى الساعة 10 مساء ويوميا من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً.

تهيب إدارة المعرض بالزوار الالتزام بالإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بتداعيات كورونا، حيث يُنصح بارتداء الكمامات أثناء استقلال الأوتوبيسات أو خلال فترة تواجد الزائر في المعرض، وتتمنى لهم جولة ثرية ترفيهية وتسويقة في أكبر ملتقى إقليمي للمبدعين والحرفيين #فنون_من_كل_حتة_في_مصر

تراثنا معرض تراثنا صناعة الخزف الخزف معرض تراثنا ٢٠٢١

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