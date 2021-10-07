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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما آداب الاستئذان عند دخول البيوت للزيارة؟

اداب الاستئذان
اداب الاستئذان

قالت دار الإفتاء، إن صلة الأرحام وزيارة الأقارب والأصدقاء مما حث عليه الشرع الشريف، وجعل لذلك آدابًا للزائر يجب عليه أن يتحلى بها.

وأضافت الدار، أنه ينبغي عليه أن يحسن اختيار الوقت المناسب للزيارة؛ فلا يكون في وقت راحةٍ أو انشغالٍ لأهل البيت ونحو ذلك، ويجب أن يستأذن قبل زيارته لأحد أقاربه أو أصدقائه، وأن يُعلِمَهم قبل الزيارة بأي وسيلة كانت حتى يستعدَّ أهلُ البيت، ويجب عند الزيارة إلقاء السلام على أهل البيت عند الاستئذان للدخول.

وأكمل:  ويُعرِّف بنفسه واسمه حتى يُأذَنَ له بالدخول، وينبغي ترك الزيارة والرجوع عنها إذا كانت هناك ظروف تمنع أهل البيت من استقباله، وينبغي ألَّا يطيلَ من وقت الزيارة، ولا يكرّرها كثيرًا؛ حتى لا يملَّ أهلُ البيت منه

وعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فَقَالَ "لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ" رواه البخارى .. كتاب الاستئذان.
يعلمنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فى هذا الحديث أدباً من آداب الاستئذان فإن رسول الله يحب امته ودائما ما ينصحهم بما يضمن لهم حقوقهم ويحقق لهم السعادة والطمأنينة وأقل هذه الحقوق هو أن يكون الإنسان مطمئنا أن لا أحداً يستطيع الاطلاع على عورات البيوت فلهذا كان الرسول يأمرنا بالاستئذان قبل الدخول.
معنى الحديث: نظر رجل – قيل هو الحكيم بن أبى العاص بن أمية- من ثقب مستدير فى حجرة النبى (صلى الله عليه وسلم) وكان النبى معه حديدة يحك بها رأسه فهى شئ يكون مع الماشطة اسمها "المدرى" فقال له الرسول لو أعمل انك تنظر لطعنتك بالمدرى فى عينك التى تنظر بها على عوارت البيوت فلقد شرع الاستئذان قبل الدخول من أجل ألا يقع النظر على أهل البيت ويطالع أحوالهم.
ما يستفاد من هذا الحديث الشريف أن النظرة الواحدة قد تجعل الإنسان من المنتهكين لحرمات البيوت.

الإفتا أهل البيت الحكيم بن أبى العاص بن أمية- الأقارب والأصدقاء إلقاء السلام على أهل البيت عند الاستئذان للدخول

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