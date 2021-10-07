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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محصّلش قيمة مخالفات .. ضبط موظف بـ إدارة محلية في الدقهلية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (موظف بإحدى الإدارات المحلية بالدقهلية) لقيامه بإستغلال مركزه الوظيفى وعدم تحصيل تكاليف إزالة مخالفات لعدد من المبانى والتعديات على الأراضى الزراعية لعدد (747) حالة كان من المقرر تحصيل المبالغ المالية فيها وتوريدها للخزينة العامة للدولة، وكذا قيامه بتحصيل رسوم تأمين نقل مخلفات الهدم لعدد (5) حالات وإختلاسها لنفسه وعدم توريدها للخزينة.

الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح وتربيح الغير بإجمالى مبلغ مالى تجاوز الأربعة ملايين ونصف جنيه . 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأراضى الزراعية مخالفات الأجهزة الامنية التعديات علي الأراضي اجهزة الامن المبالغ المالية

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