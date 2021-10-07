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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الطفولة والأمومة" يحبط محاولة زواج طفلة بمحافظة بني سويف

سحر السنباطي
سحر السنباطي

أوضحت الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن منظومة نجدة الطفل بالمجلس تلقت بلاغاً من إحدى المواطنات رفضت ذكر اسمها يفيد بعزم والد طفلة بتزويجها رغما عنها وقبل بلوغها السن القانوني.

يأتي ذلك بعدما أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن إحباط محاولة زواج طفلة تبلغ من العمر ١٦ عاما ، بمركز ناصر، محافظة بني سويف.

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وعلى الفور وجهت أمين عام المجلس بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وإنقاذ الطفلة من هذه الجريمة، وبالفعل تم إحالة البلاغ إلى لجنة حماية الطفل بمحافظة بني سويف التي بدورها أرسلت اللجنة الفرعية بمركز ناصر  للتأكد من صحة الواقعة.

وأضافت السنباطي أنه بعد التأكد من صحة الواقعة تم تحرير محضر بمركز شرطة ناصر ، مشيرة إلى أنه تم استدعاء والد الطفلة والذي أبدى جهله بالسن القانوني للزواج، وأنه كان يعزم على إتمام زواجها من أحد أقاربه.

وأكدت " السنباطي" ان الاب وقع على إقرار بحسن رعاية الطفلة وعدم إتمام زواجها إلا بعد إتمامها السن القانوني، كما قامت لجنة حماية الطفولة بالمحافظة بعقد جلسة إرشاد وتوعية للأسرة بالمخاطر الصحية والنفسية والجسدية بمخاطر زواج الأطفال وما له من عواقب وإهدار حقوق الطفلة القانونية.

ووجهت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة الشكر  إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة بني سويف واللجنة الفرعية بمركز ناصر  لسرعة التحرك لإنقاذ الطفلة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لرفع الخطر والضرر عنها.

وأكدت " السنباطي أن المجلس لا يدخر جهدا في توفير أقصى درجات الحماية للأطفال ولا سيما الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات مناشدة الأهالي والأسرة بأهمية الحفاظ على الفتيات وأنه لا يجوز حرمان هؤلاء الزهور من طفولتهن وبراءتهن وأن زواجهن في هذا السن يحرمهن من حقوقهن.

ارقام خط نجدة الطفل


وناشدت " السنباطي" المواطنين بضرورة الابلاغ عن تلك الوقائع من خلال منظومة نجدة الطفل والتي تتمثل في الخط الساخن ١٦٠٠٠ والذي يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع أو من خلال تطبيق الواتس اب على الأرقام ٠١١٠٢١٢١٦٠٠ أو ٠١٠١٦٦٠٩٥٧٩ أو من خلال تطبيق نبتة مصر فضلا عن استقبال الشكاوى من خلال خاصية الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

السنباطي القومي للطفولة والأمومة محضر حقوق الطفلة القانونية المواطنين عواقب

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