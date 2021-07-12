فيديوجراف.. فنانات عشن حلم الأمومة بالتبني وكفالة اليتيم

كثير من الفنانات حرمن من نعمة الانجاب لأسباب مختلفة إلا أن بعضهن قررن أن يحملن لقب أم حتى دون إنجاب فهناك العديد من الفنانات عشن حلم الأمومة بالتبني وكفالة اليتيم حتى يعوضهن حرمانهن من الانجاب ويصبحن خير سند لهن في الكبر .

آراء حول حرمة التبني وكفالة اليتيم

اختلف البعض حول حرمة التبني بأن كفالة اليتيم في منزل الكفل حرام شرعا وأنه يجب أن يكفله في مكانه وهو الدار أو المؤسسة الموجود بها ويتكفل بكامل احتياجاته ويقوم بزيارته وقتما يشاء، إلا أن الدكتور مبروك عطية حسم هذه المسألة وفسر كيفية كفالة اليتيم حيث قال إن الحرام في التبني أن ينسب الشخص المتبني الطفل الى اسمه.

رأي الدكتور مبروك عطيه في كفالة اليتيم والتبني

وحذر عطية، خلال لقائه على فضائية " ام بي سي مصر" كافل اليتيم، أن يكون هدفه الرئيسي من الكفالة إشباع غريزة الأمومة أو غريزة الأبوة.

وقال مبروك عطية، : "اللي هيروح بس عشان يشبع رغبة الأمومة، لا ثواب له لأن الأعمال بالنيات، فخلي وجه الله في الأول، خلي هدفك يكون إرضاء لله، ثم إشباع الأمومة وليس الأمومة أولا".

وأضاف: "الواحدة تقول عايزة ثواب ربنا في كفالة اليتيم، هتاخد ثواب وهيبقى عندك طفل".

وأكد مبروك عطية، أن كفالة الأطفال في المنازل ليست حراما، وإنما المحرم هو التبني.

فنانات قررن التبني وكفالة اليتيم

هناك العديد من الفنانات التي قررن تحقيق حلم الأمومة بالتبني وكفالة اليتيم لتعويضهن حرمانهم من عدم القدرة على الانجاب ومن أبرزهن الفنانة مديحة يسري والتي حرمت من ابنها الذي توفاه الله في سن صغير ولم تستطع الخروج من صدمة فقد ابنها إلا بعد قيامها بزيارة دار ايتام تملكه الفنانة نجلاء فتحي وقابلت بالصدفة هناك طفلة خطفت قلبها من النظرة الأولى لتقرر بعدها تبني الطفلة والتكفل بكامل احتياجتها إلا انها لم تتمكن من اخذها للعيش معاها في المنزل لأن القانون يمنع ذلك إلا في وجود الأب والأم فظلت فترة طويلة تحرص على زيارتها باستمرار حتى انتقلت للعيش معها في منزلها بعدة عدة سنوات.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول فنانات حققن حلم الأمومة بالتبني وكفالة اليتيم من خلال الفيديوجراف التالي: