عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف.. فنانات عشن حلم الأمومة بالتبني وكفالة اليتيم

فنانات عشن حلم الأمومة
فنانات عشن حلم الأمومة بالتبني

كثير من الفنانات حرمن من نعمة الانجاب لأسباب مختلفة إلا أن بعضهن قررن أن يحملن لقب أم حتى دون إنجاب فهناك العديد من الفنانات عشن حلم الأمومة بالتبني وكفالة اليتيم حتى يعوضهن حرمانهن من الانجاب ويصبحن خير سند لهن في الكبر .

آراء حول حرمة التبني وكفالة اليتيم

اختلف البعض حول حرمة التبني بأن كفالة اليتيم في منزل الكفل حرام شرعا وأنه يجب أن يكفله في مكانه وهو الدار أو المؤسسة الموجود بها ويتكفل بكامل احتياجاته ويقوم بزيارته وقتما يشاء، إلا أن الدكتور مبروك عطية حسم هذه المسألة وفسر كيفية كفالة اليتيم حيث قال إن الحرام في التبني أن ينسب الشخص المتبني الطفل الى اسمه.

رأي الدكتور مبروك عطيه في كفالة اليتيم والتبني 

وحذر عطية، خلال لقائه على فضائية " ام بي سي  مصر"  كافل اليتيم، أن يكون هدفه الرئيسي من الكفالة إشباع غريزة الأمومة أو غريزة الأبوة.

وقال مبروك عطية، : "اللي هيروح بس عشان يشبع رغبة الأمومة، لا ثواب له لأن الأعمال بالنيات، فخلي وجه الله في الأول، خلي هدفك يكون إرضاء لله، ثم إشباع الأمومة وليس الأمومة أولا".

وأضاف: "الواحدة تقول عايزة ثواب ربنا في كفالة اليتيم، هتاخد ثواب وهيبقى عندك طفل".

وأكد مبروك عطية، أن كفالة الأطفال في المنازل ليست حراما، وإنما المحرم هو التبني.

فنانات قررن التبني وكفالة اليتيم 

هناك العديد من الفنانات التي قررن تحقيق حلم الأمومة بالتبني وكفالة اليتيم لتعويضهن حرمانهم من عدم القدرة على الانجاب ومن أبرزهن الفنانة مديحة يسري والتي حرمت من ابنها الذي توفاه الله في سن صغير ولم تستطع الخروج من صدمة فقد ابنها إلا بعد قيامها بزيارة دار ايتام تملكه الفنانة نجلاء فتحي وقابلت بالصدفة هناك طفلة خطفت قلبها من النظرة الأولى لتقرر بعدها تبني الطفلة والتكفل بكامل احتياجتها إلا انها لم تتمكن من اخذها للعيش معاها في المنزل لأن القانون يمنع ذلك إلا في وجود الأب والأم  فظلت فترة طويلة تحرص على زيارتها باستمرار حتى انتقلت للعيش معها في منزلها بعدة عدة سنوات.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول فنانات حققن حلم الأمومة بالتبني وكفالة اليتيم من خلال الفيديوجراف التالي:

فنانات كفالة اليتيم التبني حلم الامومة الدكتور مبروك عطية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف..بياعة بطيخ.. جيهان فاضل تظهر في فيديو غريب من كندا

العريس كلب.. البلوجر هبة مبروك تعلن زفافها.. فيديوجراف

فيديو جراف.. التحرش بـ زينب غريب والحكم على الطبيب المتحرش

فيديوجراف.. المحصول فسد.. حقيقة أزمة المانجو

فيديو جراف.. حسام حبيب يتهم نضال الأحمدية بإدارة شبكة مشبوهة

ترشيحاتنا

في عيدهما.. كنيسة الرسولين بطرس وبولس تستعد ليوم ميلادها

شكري يشارك في إفطار عمل مع نظرائه في بروكسل ويناقش التعاون الثنائي

فضل صوم العشر الأوائل من ذي الحجة

مدافع المقاصة يكشف سر احتفاله بهدفه أمام الأهلي

الشريف يهدي وزيرة الهجرة مفتاح الإسكندرية ومكرم تمنحه درع "إحياء الجذور"

شعراوي: 19,8 مليار جنيه لتنفيذ الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السودان يوجه رسالة عاجلة لروسيا بشأن أزمة سد النهضة

التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية قبل توزيعه في اللجان

المياه ستعبر كوبري قصر النيل..عمرو أديب: سد النهضة سينهار.. وخبير يفجر مفاجأة

وزير التعليم لـ طلاب الثانوية العامة: ماتدخلوش اللجان بالموبايل

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

“لاعيبة الزمالك ريحتها وحشة ومفيش مسحوق”.. محمد صديق يهاجم فاروق جعفر

شقيق المطرب رامي صبري .. غرق مدمن بترعة المريوطية عقب هروبه من مصحة

اجازة عيد الاضحى 2021 .. تبدأ من الإثنين إلى السبت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الممبار الجملي في عيد الأضحى .. ووصفات لذيذة للبتلو والضاني

طريقة تحضير صفيحة الدجاج والجبنة بخطوات بسيطة

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. فنانات عشن حلم الأمومة بالتبني وكفالة اليتيم

ارتكب جريمة بشعة.. حملات تعاطف مع كاميرون هيرن المجرم الوسيم

فيديو جراف .. الانفجارات الشمسية هل تكون مؤشرا لنهاية العالم

فيديو جراف.. نيرمين الفقي تكشف عن رأيها في عمليات التجميل

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ