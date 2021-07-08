مبروك عطية: الحرام في التبني أن ينسب الشخص المتبني الطفل إلى اسمه

قال الدكتور مبروك عطية أحد علماء الأزهر الشريف، إن الحرام في التبني أن ينسب الشخص المتبني الطفل الى اسمه.

وحذر عطية، خلال لقائه على فضائية " ام بي سي مصر" كافل اليتيم، أن يكون هدفه الرئيسي من الكفالة إشباع غريزة الأمومة أو غريزة الأبوة.

وقال مبروك عطية، : "اللي هيروح بس عشان يشبع رغبة الأمومة، لا ثواب له لأن الأعمال بالنيات، فخلي وجه الله في الأول، خلي هدفك يكون إرضاء لله، ثم إشباع الأمومة وليس الأمومة أولا".

وأضاف: "الواحدة تقول عايزة ثواب ربنا في كفالة اليتيم، هتاخد ثواب وهيبقى عندك طفل".

وأكد مبروك عطية، أن كفالة الأطفال في المنازل ليست حراما، وإنما المحرم هو التبني.

وافتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الأحد الماضي، مقر مؤسسة “يلا كفالة” بالمعادي لتشجيع المجتمع المصري على كفالة الأطفال في المنزل من خلال آليات وزارة التضامن الاجتماعي ودعم الأسر الكافلة وتوفير حياة كريمة ومستقرة للأطفال داخل الرعاية الأسرية كبديل أفضل من الرعاية المؤسسية.

