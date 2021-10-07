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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

باقة 60 ألف درهم إماراتي لـ 5 سيارات كورية SUV موديل 2021 ..صور

باقة 60 الف درهم
باقة 60 الف درهم اماراتي .. لـ 5 سيارات كورية موديل 2021

يقدم الصانع الكوري باقة من الطرازات القوية والتي تنتمي إلى موديلات 2021، حيث تتنوع هذه الاصدارات داخل السوق الاماراتي بين فئة السيدان والهاتشباك ايضا، و السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات وسط عائلة الـ SUV.

 

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات كورية داخل السوق الاماراتي ضمن باقة الـ 60 الف درهم.

1 – هيونداي كونا موديل 2021 

 

تضم السيارة هيونداي كونا موديل 2021 محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 175 حصانا، وعزم اقصى للدوران 265 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 205 كيلومتر في الساعة، مع قوة انطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 7.9 ثانية.

 

بالاضافة إلى نسخة اخرى تعتمد على محرك 2000 سي سي، يولد قوة 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران 180 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 194 كيلومتر في الساعة، بينما تأتي السيارة بقياسات هيكلية بلغت 4.165 متر، و بعرض يقدر بـ 1.801 متر، و 1.565 متر للارتفاع، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.600 متر، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 544 لتر.

 

وتبدأ أسعار السيارة هيونداي كونا موديل 2021 داخل السوق الاماراتي من 62 الف درهم وحتى 92 الف درهم.

2 – كيا سيلتوس موديل 2021 

 

تحتوي السيارة كيا سيلتوس موديل 2021 على محرك 1600 سي سي، مكون من 4 اسطوانات، ينتج قوة قدرها 121 حصانا، وعزم اقصى للدوران 151 نيوتن/متر، مع نسخة اخرى بسعة 1400 سي سي، تستطيه ان تنتج قوة قدرها 138 حصانا، و 242 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

 

وتضم السيارة باقة من تجهيزات الحماية والامان مثل فرامل ABS، و برنامج دعم الفرامل BA، وخاصية التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وخاصية متابعة ضغط الاطارات، وانذار مانع للسرقة، و قفل مركزي، و خاصية التحكم في الجر، و مستشعرات حركة لسهولة التحكم.

 

ويتراوح سعر السيارة كيا سيلتوس موديل 2021 داخل السوق الامارتي بين 68 الف و 82 الف درهم.

3 – هيونداي كريتا موديل 2021 

 

تستمد السيارة هيونداي كريتا موديل 2021 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 144 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية تعمل عبر منظومة الجر الامامي، مع سرعة قصوى تصل لـ 170 كيلومتر في الساعة.

 

كما تستمد قوتها من نسخة اخرى سعة 1400 سي سي، قادرة على انتاج 138 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 242 نيوتن/متر، سرعتها القصوى إلى 190 كم/ساعة، مع بعض الكماليات الداخلية والخارجية مثل مصابيح أمامية هالوجين، و مصابيح ضباب تعمل بتقنية LED، وانبايب عادم من الكروم.

 

وتبدا أسعار السيارة هيونداي كريتا موديل 2021 داخل الامارات من 66 الف درهم وحتى 77.500 درهم.

4 – كيا سبورتاج موديل 2021 

 

تضم السيارة حزمة من التجهيزات الفنية بداية من محرك 4 سليندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 132 حصانا، وعزم اقصى للدوران 161 نيوتن/متر، حيث تصل سرعتها القصوى إلى 181 كيلومتر في الساعة، كما تحتوي على نسحة اخرى رباعي الاسطوانات ايضا ولكنها بسعة 2000 سي سي، مع قوة قدرها 155 حصانا، وعزم  اقصى للدوران يبلغ 192 نيوتن/متر، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 11 ثانية.

 

بيتنما تأتي السيارة كيا سبورتاج موديل 2021 بمحرك اخر سعة 2400 سي سي، 4 سليندر، يعتمد على منظومة الجر الكلي للعجلات، حيث يستطيع ان ينتج قوة قدرها 184 حصانا، و 237 نيوتن/متر، مع معدل استهلاك للوقود يبلغ 8.6 لتر لكل 100 كم، بينما تنطلق السيارة من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 9.6 ثانية.

 

ويتراوح سعر السيارة كيا سبورتاج موديل 2021 بين 69.900 درهم و 113 الف درهم اماراتي.

5 – كيا سول موديل 2021 

 

تتسارع كيا سول موديل 2021 من وضع السكون حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 10.5 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك 1600 سي سي 4 سليندر، مع قوة قدرها 124 حصانا، وعزم اقصى للدوران 152 نيوتن/متر.

 

وتأتي السيارة بمصابيح امامية وخلفية تعمل بتقنية  LED، مع نوافذ كهربائية، وجنوط رياضية، وشبكة امامية متعددة الفتحات الهوائية، بالاضافة غلى كاميرا خلفية، و حساسات ركن، و منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و فرامل ABS و EBD، و خاصية دعمت الفرامل BA، وخاصية متابعة النقاط العمياء.

 

وتبدأ أسعار السيارة كيا سول موديل 2021 داخل السوق الاماراتي من 57 الف درهم و 76 الف درهم.

رقم ا قياسي ا موديلات 2021 الصانع الكوري السوق الاماراتي SUV هيونداي كونا موديل 2021 كيا سيلتوس موديل 2021

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