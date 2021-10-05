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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا تكشف عن سياراتها الهجينة الجديدة سورنتو 2022

كيا سورنتو موديل
كيا سورنتو موديل 2022

كشفت شركة كيا الكورية عن سيارتها الرياضية الهجينة متعددة الأستخدامات سورنتو موديل 2022 ،  مع عدة خيارات من المحركات الكهربائية و المحركات التي تعمل بالبنزين و يمكن أعتبارها أكبر سيارة SUV هجينة .

تستمد سيارة كيا سورنتو موديل 2022 نسخة بلاج أند هايبرد قوتها من محرك تيربو رباعي الأسطوانات مع محرك كهربائي 66.9 تبلغ قوتهما معاً 261 حصان و ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من ست سرعات مع نظام دفع رباعي للعجلات و تسطيع السيارة قطع مسافة اجمالية بواسطة قوتها الهجينة لمسافة تصل الي 740 كم .

و من الخارج جاءت سيارة كيا سورنتو موديل 2022 بتصميم أنيق يشبهه تصميم 2022 لحد كبير مع واجهه شبكية أمامية يتوسطها الشعار الجديد لكيا و مصابيح LED أمامية مدمجة مع التصميم و جنوط رياضية 17 و 18 و 19 و 20 بوصة حسب الطراز كما يتغير شكل الهيكل الخارجي للسيارة حسب الطراز.

 

و علي مستوي المقصورة الامامية جاءت سيارة كيا سورنتو موديل 2022  بمقصورة أمامية واسعة من ثلاثة صفوف يمكن أعتبارها كسيارة عائلية للسفر و الرحلات الطويلة و تم أستخدام الجلد في تصنيع مقاعدها و تتوفر علي شاشة ترفيهيه  تعمل باللمس عالية الدقة بقياس 8 بوصة أو 10.25 بوصة .

بالاضافة الى شاشة عدادات رقمية 12 بوصة مع نظام ملاحة متطور لمساعدة السائق و راديو  SiriusXM الذي يمكنه الأتصال بالأقمار الصناعية ، ولوحة شحن لاسلكي للهواتف الذكية ونظام صوتي Bose يتكون من 12 سماعة عالية الأداء.

و جاءت سيارة كيا سورنتو موديل 2022  بواصفات أمن و سلامة متعددة مثل نظام مراقبة النقطة العمياء و نظام تحذير السائق من الأصطدام و نظام متطور لتحديد السرعة و كاميرا 360 درجة و نظام مساعدة علي تتبع المسار و نظام ركن ذكي .

 

يبدا سعر سيارة كيا سورنتو موديل 2022  من 29.500 ألف دولار حتي 34.000 ألف دولار

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