كيا تكشف عن سياراتها الهجينة الجديدة سورنتو 2022

كشفت شركة كيا الكورية عن سيارتها الرياضية الهجينة متعددة الأستخدامات سورنتو موديل 2022 ، مع عدة خيارات من المحركات الكهربائية و المحركات التي تعمل بالبنزين و يمكن أعتبارها أكبر سيارة SUV هجينة .

تستمد سيارة كيا سورنتو موديل 2022 نسخة بلاج أند هايبرد قوتها من محرك تيربو رباعي الأسطوانات مع محرك كهربائي 66.9 تبلغ قوتهما معاً 261 حصان و ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من ست سرعات مع نظام دفع رباعي للعجلات و تسطيع السيارة قطع مسافة اجمالية بواسطة قوتها الهجينة لمسافة تصل الي 740 كم .

و من الخارج جاءت سيارة كيا سورنتو موديل 2022 بتصميم أنيق يشبهه تصميم 2022 لحد كبير مع واجهه شبكية أمامية يتوسطها الشعار الجديد لكيا و مصابيح LED أمامية مدمجة مع التصميم و جنوط رياضية 17 و 18 و 19 و 20 بوصة حسب الطراز كما يتغير شكل الهيكل الخارجي للسيارة حسب الطراز.

و علي مستوي المقصورة الامامية جاءت سيارة كيا سورنتو موديل 2022 بمقصورة أمامية واسعة من ثلاثة صفوف يمكن أعتبارها كسيارة عائلية للسفر و الرحلات الطويلة و تم أستخدام الجلد في تصنيع مقاعدها و تتوفر علي شاشة ترفيهيه تعمل باللمس عالية الدقة بقياس 8 بوصة أو 10.25 بوصة .

بالاضافة الى شاشة عدادات رقمية 12 بوصة مع نظام ملاحة متطور لمساعدة السائق و راديو SiriusXM الذي يمكنه الأتصال بالأقمار الصناعية ، ولوحة شحن لاسلكي للهواتف الذكية ونظام صوتي Bose يتكون من 12 سماعة عالية الأداء.

و جاءت سيارة كيا سورنتو موديل 2022 بواصفات أمن و سلامة متعددة مثل نظام مراقبة النقطة العمياء و نظام تحذير السائق من الأصطدام و نظام متطور لتحديد السرعة و كاميرا 360 درجة و نظام مساعدة علي تتبع المسار و نظام ركن ذكي .

يبدا سعر سيارة كيا سورنتو موديل 2022 من 29.500 ألف دولار حتي 34.000 ألف دولار