قرر إفساد فرحتهم .. مصور يمسح جلسة تصوير عروسين بسبب وجبة الفرح

يسعى العريس و العروس أن يقيما حفل زفاف على أكمل وجه، فيبدأ الثنائي في البحث عن فستان أنيق و العناية في إختيار بدلة العريس و أصبح إختيار مصور الزفاف من أهم التفاصيل الخاصة بتلك المناسبة و يجب اختياره بعناية .



وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار" البريطانية، فإن مصور قرر أن يفسد لحظة السعادة الخاصة بالعروسين و مسح صور جلسة التصوير، بسبب عدم تقديمهم وجبة طعام بعد الزفاف .



فوجئت العروس في أول أيام الزواج برسالة من المصور الذي اتفقت معه أن يقوم بتصوير جلسة تصوير الزفاف، يخبرها بأنه مسح الصور التي قام بتصويرها لهم قبل وصولهم قاعة الزفاف .



صدمت العروس من السبب الذي كتبه المصور في الرسالة، و هو أنه لم يلقى اهتماما في قاعة الزفاف، و لم يقدم أحدهم له وجبة طعام أو حتى حلوى من الزفاف، فقام بمسح كل الصور التي قام بتصويرها لهم كعقاب لهما .



جدير بالذكر أن العروس أكدت أن المصور لم يكن يمزح و أن الرسالة كانت جدية بالفعل و أنه قام بمسح الصور، و أكد للسيدة أنه نادما على تصوير ذلك الحفل .