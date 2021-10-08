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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قرر إفساد فرحتهم .. مصور يمسح جلسة تصوير عروسين بسبب وجبة الفرح

مصور زفاف
مصور زفاف

يسعى العريس و العروس أن يقيما حفل زفاف على أكمل وجه، فيبدأ الثنائي في البحث عن فستان أنيق و العناية في إختيار بدلة العريس و أصبح إختيار مصور الزفاف من أهم التفاصيل الخاصة بتلك المناسبة و يجب اختياره بعناية . 


وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار" البريطانية، فإن مصور قرر أن يفسد لحظة السعادة الخاصة بالعروسين و مسح صور جلسة التصوير، بسبب عدم تقديمهم وجبة طعام بعد الزفاف . 

 

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فوجئت العروس في أول أيام الزواج برسالة من المصور الذي اتفقت معه أن يقوم بتصوير جلسة تصوير الزفاف، يخبرها بأنه مسح الصور التي قام بتصويرها لهم قبل وصولهم قاعة الزفاف . 


صدمت العروس من السبب الذي كتبه المصور في الرسالة، و هو أنه لم يلقى اهتماما في قاعة الزفاف، و لم يقدم  أحدهم له وجبة طعام أو حتى حلوى من الزفاف، فقام بمسح كل الصور التي قام بتصويرها لهم كعقاب لهما . 


جدير بالذكر أن العروس أكدت أن المصور لم يكن يمزح و أن الرسالة كانت جدية بالفعل و أنه قام بمسح الصور، و أكد للسيدة أنه نادما على تصوير ذلك الحفل .

 

عروس حفل زفاف فستان بدلة مصور

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