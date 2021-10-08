عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حملات أمنية مكبرة على المصانع العشوائية بالمحافظات

قوات الشرطة
قوات الشرطة

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بإشراف قطاع الأمن العام حملة أمنية استهدفت مصانع ومخازن ومتاجر عشوائية بنطاق مديرية أمن الغربية.

وأسفرت جهودها عن ضبط (3مصانع) عشوائية وبدون ترخيص - يتم خلالها تعبئة المطهرات والمنظفات وحقن البلاستيك وتدوير المشتقات والمخلفات البترولية والبلاستيكية المستخدمة فـى تصنيع البويات والدهانات والأدوات المنزلية ، وكذا ضبط المديرين والمسئولين عنها .

 بلغ إجمالى المضبوطات التى أسفرت عنها نتائج الحملة ( 133طن مواد خام ومنتج نهائى بويات ودهانات وغراء مغشوشة ومقلدة معبأة داخل عبوات مختلفة الأحجام معدة للتداول- 75 طن مواد خام ومنتج نهائى لخرز بلاستيكى مغشوشة يستخدم فـى تصنيع المنتجات البلاستيكية- 71 طن مواد خام ومنتج نهائى لمنظفات منزلية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات فى ذات المجال معبأة داخل عبوات مختلفة الأحجام ومعدة للتداول - 7,5 طن مواد خام بلاستيكية عبارة عن مخلفات مجهولة المصدر تستخدم فـى تصنيع العبوات البلاستيكية والأدوات المنزلية - 175 ألف عبوة بلاستيكية  فارغة مختلفة الأنواع والأحجام مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر معدة للتعبئة).

   

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الامن العام حملات امنية المصانع مجهولة المصدر قطاع الأمن العام

ترشيحاتنا

غواصة نووية أمريكية تصدم "جسما" مجهولا ووقوع إصابات

"فيوتشر" الأكثر والزمالك الأقل وتاو الأغلى .. صفقات الميركاتو الصيفي لـ الدوري المصري موسم 21-22

ذكرى المولد النبوي.. 6 أمور داوم النبي عليها في شهر مولده

حرب تصريحات بين كيروش ومدرب ليبيا.. وخبراء الكرة يضعون روشتة فوز الفراعنة

أفضل دعاء للميت يوم الجمعة .. اغتنمه لعلك تدرك ساعة الإستجابة

هل يقترب كارتيرون من الرحيل عن الزمالك.. المدرب يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

"فتح الاسانسير ملقاش الكابينة".. سقوط حلاق من الطابق الـ 12 في الشرقية

بمشاركة الأهلي..فيفا يتخذ قرارا نهائيا بشأن موعد كأس العالم للأندية 20 أكتوبر

كيروش يحسم مصير مشاركة محمد الشناوي أمام ليبيا

رفضت الأهلي.. خليفة محمد صلاح يعلن انتقاله رسمياً إلى وادي دجلة

شوبير: القدر أنقذ الزمالك من عقوبة كارثية.. و3 سيناريوهات لأزمة القيد

بيان عاجل من مصر للطيران يخص المسافرين إلى العراق

لسوء سمعتها.. أب يقتل ابنته بمساعدة شقيقها في الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. «هزمنا كوتوكو».. كيف احتفل أهالي أسوان بلقب الأهلي الأفريقي بعد مباراة الرعب؟

"أوتوستراد" تعزف ألبومها الجديد في حفلها بساقية الصاوي .. صور

كواليس عالم أبناء عمرو دياب.. كيف اختاروا لأنفسهم طقوسًا مختلة صنعت جمهورًا على السوشيال ميديا؟

رئيس صاحب مزاج .. ماذا يفعل فلاديمير بوتين خارج الكرملين ؟ |شاهد

فيديو

فيديوجراف.. جدل في المدارس بسبب مسلسل لعبة الحبار Squid Game‏

تعمدا الوقوع في بِركة.. قصة سيشن عروسين في الطين

سقط من الطابق الـ12.. تفاصيل واقعة حلاق فاقوس ضحية الإهمال

لوجه الله وبدون مقابل.. محلل شرعي تزوج 33 مرة والأزهر يرد

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: «أوجلان».. فلسفة الحياة الحرة والسلام

د. سلامة عمر يكتب: التحول الرقمي.. مدخل لجودة التعليم الأزهري

د. محمد يوسف يكتب: «حبة الغلة» القاتلة

وفاء أبو السعود تكتب: ملحمة النصر ومصر تواصل انتصاراتها

إسلام عوض يكتب: فى ذكرى أكتوبر.. «مصر السيسي» مازالت تبهر العالم

محمد سليم يكتب: ذكرى نصر أكتوبر.. الوطن لا يزال على العهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

عاطف عبد الستار

الأهداف الخبيثة لتوقف السوشيال ميديا

د.محمود بكري

معركة الوعي (6)

نهال علام

«السادات».. رجل الحب والحرب

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تهديدات المنطقة الرمادية

علاء حيدر

تنمية سيناء.. العبور الجديد

أحمد فرغلى رضوان

جيمس بوند وصناعة البطل القومي

مروة لطفي

روح الصمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ