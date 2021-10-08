حملات أمنية مكبرة على المصانع العشوائية بالمحافظات

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بإشراف قطاع الأمن العام حملة أمنية استهدفت مصانع ومخازن ومتاجر عشوائية بنطاق مديرية أمن الغربية.

وأسفرت جهودها عن ضبط (3مصانع) عشوائية وبدون ترخيص - يتم خلالها تعبئة المطهرات والمنظفات وحقن البلاستيك وتدوير المشتقات والمخلفات البترولية والبلاستيكية المستخدمة فـى تصنيع البويات والدهانات والأدوات المنزلية ، وكذا ضبط المديرين والمسئولين عنها .

بلغ إجمالى المضبوطات التى أسفرت عنها نتائج الحملة ( 133طن مواد خام ومنتج نهائى بويات ودهانات وغراء مغشوشة ومقلدة معبأة داخل عبوات مختلفة الأحجام معدة للتداول- 75 طن مواد خام ومنتج نهائى لخرز بلاستيكى مغشوشة يستخدم فـى تصنيع المنتجات البلاستيكية- 71 طن مواد خام ومنتج نهائى لمنظفات منزلية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات فى ذات المجال معبأة داخل عبوات مختلفة الأحجام ومعدة للتداول - 7,5 طن مواد خام بلاستيكية عبارة عن مخلفات مجهولة المصدر تستخدم فـى تصنيع العبوات البلاستيكية والأدوات المنزلية - 175 ألف عبوة بلاستيكية فارغة مختلفة الأنواع والأحجام مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر معدة للتعبئة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.