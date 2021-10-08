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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا .. أحمد رفعت ينضم لـ "فيوتشر" من المصري بعقد "ضعيف" ماديا..تفاصيل

صدى البلد

كشف عدنان حلبية عضو مجلس ادارة نادي المصري البورسعيدي عن تفاصيل رحيل أحمد رفعت نجم الفريق لـ فيوتشر خلال الدقائق الاخيرة في الميركاتو الصيفي.

وأكد حلبية في تصريحات لقناة “ اون تايم سبورت ” أن رفعت تلقي عرضين واحد من ناد في القاهره وآخر سعودي ولكن في يناير المقبل مشددا أن معين الشعباني المدير الفني للفريق أعلن أن اللاعب خارج حساباته خاصة وانه تمرد على النادي وهو الامر المرفوض بالنسبه له 

واضاف ان المصري لديه علاقات طيبه مع مجلس إدارة نادي فيوتشر لذلك تم عقد جلسة وتم الاتفاق على رحيل اللاعب لتتم الصفقة في الدقائق الاخيره مشددا أن المصري استفاد ماديا من الصفقة.

وأكمل أن عقد رفعت مع فيوتشر أقل ماديا من نظيره مع المصري ولكن تك حسم الصفقة. 

 

بمشاركة الأهلي..فيفا يتخذ قرارا نهائيا بشأن موعد كأس العالم للأندية 20 أكتوبر
 

ينتظر النادي  الأهلي  المصري وتشيلسي الإنجليزي حتى عام 2022 للمشاركة في كأس العالم للأندية، وفقًا لآخر التقارير الصحفية الواردة عن موعد إقامة البطولة.

ووفقا للتقارير لن تقام المسابقة في اليابان بعد الآن نتيجة لمعركة البلاد مع ارتفاع إصابات فيروس كورونا مع عدم اختيار مضيف بديل، تفيد صحيفة "ميرور" البريطانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مستعد الآن لتأجيلها.

لم يتم تأكيد المواعيد بعد، ومن المتوقع اتخاذ قرار نهائي في اجتماع مجلس فيفا القادم في 20 أكتوبر.

البرازيل وقطر من بين الدول التي قيل إنها حريصة على استضافة البطولة بدلاً من اليابان.

كانت اليابان ستستضيف البطولة للمرة الأولى في احتفالاتها بالذكرى المئوية، لكن ارتفاع أعداد الحالات وإمكانية وضع حد لعدد المتفرجين أجبرهم الآن على التراجع.

جاء في بيان صدر في وقت سابق من هذا الشهر من الاتحاد الياباني لكرة القدم: "لن تقام بطولة كأس العالم للأندية في اليابان في ديسمبر 2021 نتيجة للمناقشات بين فيفا والاتحاد الياباني لكرة القدم (JFA) بشأن حالات الإصابة بفيروس كورونا والحالة الراهنة لإيقاف الأمر".

وتابع البيان: "تم وضع كأس العالم للأندية كجزء من المشروع التذكاري للذكرى المائة للاتحاد الياباني لكرة القدم، ولكن في هذه المرحلة من الصعب التنبؤ بحالة الإصابة بفيروس كورونا في نهاية العام".

واختتم: "هناك قيود مختلفة مثل القيود على عدد المتفرجين، لقد توصلنا إلى نتيجة مفادها أنه من الصعب للغاية إقامة الحدث في وسطه".

البرازيل عدنان حلبية أحمد رفعت معين الشعباني القاهرة

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