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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بداية حقبة كيروش.. منتخب مصر يسعى لخطف الصدارة من ليبيا بتصفيات المونديال

كارلوس كيروش المدير
كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر

يستضيف منتخب مصر نظيره منتخب ليبيا، اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم  2022.

ويسعى منتخب مصر بقيادة مدربه البرتغالي “الجديد” كارلوس كيروش لتحقيق الفوز على ليبيا في مباراة اليوم، وخطف صدارة المجموعة السادسة في تصفيات كأس العالم.

وتعد مواجهة ليبيا، أول مباراة مباراة رسمية لـ كيروش مع منتخب مصر، حيث تولى المدرب البرتغالي مهمة القيادة الفنية للفراعنة، في شهر سبتمبر الماضي، خلفا لـ حسام البدري.

وقاد كيروش منتخب مصر، في مباراة ودية وحيدة، كانت أمام ليبيريا، في 30 سبتمبر الماضي، وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.

وقرر كارلوس كيروش استبعاد  ثنائي الأهلي محمد شريف ومحمد مجدي قفشة من قائمة منتخب مصر، لمواجهتي ليبيا، في تصفيات كأس العالم 2022، بينما ضم أحمد فتحي لاعب بيراميدز.

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وجاءت قائمة منتخب مصر  لمواجهتي ليبيا كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي. الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

على الجانب الآخر، يطمح منتخب ليبيا، الذي حقق انطلاقة قوية في تصفيات كأس العالم 2022،  في الخروج بنتيجة إيجابية أمام مصر، للحفاظ على صدارته للمجموعة السادسة.

ترتيب مجموعة السادسة في تصفيات كأس العالم 2022:

1- ليبيا: 6 نقاط

2- مصر: 4 نقاط

3- الجابون : نقطة

4- أنجولا: 0 نقاط

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