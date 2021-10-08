التموين: زيادة أسعار البنزين لن تؤثر على تعريفة المواصلات العامة بسوهاج

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، في تصريحاته لموقع صدى البلد، صباح اليوم، أن أسعار البنزين بأنواعه زادت منذ الساعة التاسعة صباحًا من يوم الجمعة 8 أكتوبر.

وأكد “إبراهيم” أن تلك الزيادة لا تؤثر على تعريفة المواصلات العامة بالإقليم، وأنه سيُتابع ذلك على مدار الأيام القادمة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه تم تحديد أسعار البنزين بأنواعه بالزيادة الآتية:

القرار

ولفت وكيل وزارة التموين إلى وجود ماكينات صرف تُحدد الأسعار الجديدة آليًا، داخل محطات البنزين، وجارٍ تكثيف حملات التفتيش والمُتابعة على محطات الوقود لمُحاسبة المُخالفين.

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