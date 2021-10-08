بحجم تعاملات 1.6 مليون جنيه.. ضبط شخص يتاجر في العملة بالبحيرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة البحيرة) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بتحويل مبالغ مالية "عملات أجنبية متنوعة" على حسابه بأحد البنوك بمحافظة البحيرة، أثناء فترة عمله بإحدى الدول، وعقب ذلك قام بسحب تلك المبالغ من حسابه وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بنشاطه على النحو المشار إليه .. كما تبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام ما يعادل (1,600,000) مليون وستمائة ألف جنيه مصرى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.