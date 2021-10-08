صاحب شركة سياحة ينصب على مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين – مقيم محافظة الإسماعيلية) بقيام (أحد الأشخاص) بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم تسفيره لإحدى الدول وتوفير فرص عمل له بها.

بالفحص تبين صحة الواقعة وقيام (صاحب شركة سياحة - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية "له معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج ، بقصد الإستيلاء على أموالهم زاعماً مقدرته على تسفيرهم إلى تلك الدول وتوفير فرص عمل لهم بها بمهن مختلفة ، متخذاً من الشركة الخاصة به "كائنة بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية" وكراً لمزاولة نشاطه المؤثم ، وتمكن من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكى بزعم توفير تأشيرة دخول لإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرصة عمل له بها إلا أنه لم يفى بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية تم إستهدافه وضبطه ، وعثر بمقر الشركة على ( 5 جوازات سفر بأسماء مختلفة من ضحاياه) وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.