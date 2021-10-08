وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يشهد انعقاد الجمعية العمومية لنادى المنصورة

شهد اليوم الجمعة علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، انتخابات الجمعية العمومية بنادى المنصورة الرياضي.



يأتى ذلك بناء على تعليمات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضية.

وكان ذلك بحضور الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب والدكتورأحمد الفرارجى مدير عام إدارة الهيئات الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

وكان في استقباله الدكتور أحمد الفرارجى مدير عام إدارة الهيئات الرياضية وأحمد عبد السميع المدير التنفيذي لنادي المنصورة الرياضي.

وتدار العملية الانتخابية بإشراف قضائي كامل برئاسة المستشار مصطفى إسماعيل شراره نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بالمنصورة، بمشاركة 15 مستشارًا لرئاسة اللجان الفرعية والمشرف على العملية الانتخابية بنادى المنصورة الرياضي وتحت إشراف اللجنة الأولمبية المصرية وإشراف إدارة الهيئات الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وحضور الجمعية العمومية لنادي المنصورة الرياضي ( ٨٣٨٢ ) عضوا عضوا بالجمعية العمومية بنادى المنصورة الرياضي وقد بدأت عملية التصويت فى الجمعية العمومية فى تمام الساعة التاسعة صباحاً وتنتهي في تمام الساعة السابعة مساء.

ويتنافس في الانتخابات على منصب رئيس النادي، حاتم المير ومحمد البسيوني، فيما يتنافس على منصب نائب رئيس النادي كل من، عادل رجب عبدالجليل، محمد أحمد السيد علي، محمد محمد رزق رمضان .

وتجرى المنافسة على منصب أمين الصندوق، كل من عماد حمدي حامد محمد الجندي، ووليد السيد إبراهيم خطاب، وفي العضوية فوق السن يتنافس كل من أسامة محمد أحمد محمد سلامة، وإسلام مسعد علي محمود, وحسن عبدالفتاح محمد البرعي محمد، ومجدي محسن فؤاد الشافعي، ومحمد إبراهيم إبراهيم سليمان، ومحمد إبراهيم السعيد إبراهيم، ومحمد أنور أحمد علي الأشقر، ومحمد رشدي أحمد عبد الخبير .

وسوف يتم مناقشة جدول الأعمال الجمعية العمومية بنادى المنصورة الرياضي بعد عملية الفرز واعلان نتيجة الانتخابات طبقا للمادة ١٧ من القانون ٧١ لسنة ٢٠١٧ ولائحة النظام الأساسي للنادى الصادرة بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/٢٨ والمعتمدة من اللجنة الأولمبية المصرية .

وتتم العملية الانتخابية وسط إجراءات أمنية مشددة بمشاركة قوات الشرطة في تأمين الناخبين وإجراءات احترازية فى ظل وجود فيروس كورونا الجديد مع تعقيم اماكن التصويت ومراعاة التباعد الاجتماعي .

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