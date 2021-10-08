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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يكلف المحليات بمتابعة محطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة

صدى البلد

قال أحمد السماحى، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، إن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، كلف رؤساء المراكز والمدن بمتابعة محطات الوقود بنطاق المحافظة، بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين.

 

وذلك للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وانتظام سير العمل بها والتواصل فى حالة وجود أى مشكلات ورصد المخالفات إن وجدت، بالإضافة للتواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، كما وجه محافظ كفر الشيخ بمتابعة مواقف السيارات المنتشرة بمدن المحافظة، إضافة لمواقف السرفيس الداخلية، وسيارات التاكسى.

 

جاء ذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضى للتوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع اكتوبر / ديسمبر 2021، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة كالاتى 7 جنيه للتر البنزين 80 و 8,25 جنيه للتر البنزين 92 و 9,25 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

 

وأكد المتحدث الرسمى، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه بمتابعة جميع مواقف سيارات الأجرة "السرفيس" بنطاق المحافظة وشن حملات مشتركة بالتنسيق مع إدارة المرور التابعة لمديرية الأمن وإدارة المواقف التابعة للمحافظة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة نظرًا لاستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعى والسرفيس وعدم وجود أى زيادة بها وذلك لعدم وجود أى زيادة فى أسعار السولار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب على أن يتم المتابعة مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وربطها مع غرف العمليات بالمراكز والأحياء لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أى مخالفة والتعامل بكل حسم مع أى مخالفة لتعريفة الركوب المقررة.

وقال المتحدث الرسمى، إنه يهيب بالمواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوى، وذلك على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 0473220792-0473241130 أو رسائل الواتس آب 01551852232 ،لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور.

وأضاف المتحدث الرسمى، انه لم يتم رصد أى مخالفات حتى الآن سواء بمحطات الوقود أو مواقف السرفيس ،وأن الحملات مستمرة فى عملها ، وأن محافظ كفر الشيخ يتابع على مدار الساعة ،ويتلقى التقارير أولا بأول.

كفر الشيخ محطات الوقود سيارات الأجرة

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