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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شفاء 20 حالة وتسجيل 5 إصابات جديدة بـ كورونا في شمال سيناء

تلقي لقاح كورونا
تلقي لقاح كورونا بمستشفي العريش العام

سجلت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، 20 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد، بينما سجلت حالة وفاة واحدة وإصابة 5 حالات جديدة بالفيروس.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس يبلغ 632 حالة، وعدد حالات الوفاة يبلغ 249 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وأعلن شوكة عن شفاء 5 حالات جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 3385 حالة، مع وجود 15حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و58 حالة أخرى في العزل المنزلي.
 

حالة الطوارئ

رفعت إدارة  مستشفى العريش العام شمال سيناء  حالة الطوارئ ،  عقب وفاة  حالة  بفيروس كورونا  المستجد،  وارتفاع عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس من المترددين على المستشفى.

وأعطي الدكتور طارق محمد كامل شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، تعليمات مشددة  للالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء  الكمامات، وذلك تزامنا مع وصول حالات   مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، حيث تم إجراء   عملية الفحص من قبل الأطباء ، و حجزها فى جناح العزل  بالمستشفى ، كما تم سحب عينات وإرسالها إلى المعامل، لبيان إصابتهم بالفيروس من عدمه.

من جانبه، حذر الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، من التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبا للإصابة، والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.
 

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