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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن يعلن تضامنه مع اليايان بعد زلزال طوكيو

الأردن
الأردن

 أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، عن تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب اليابان بعد تعرض العاصمة طوكيو لزلزال، مساء يوم أمس، أدى لوقوع عدد من الإصابات والأضرار المادية.

 

وعبّر الناطق الرسمي باسم الوزارة عن الأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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وضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر مقاطعتي آوموري وإيواتي في شمال اليابان، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إن زلزالا شدته 5.9 درجة ضرب مقاطعة آوموري وإيوات في شمال البلاد في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، لكنه لم يتسبب بحدوث موجات تسونامي.


وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون في اليابان، أنه تم نقل شخصين إلى المستشفى بعد إصابتهما بجروح، بينما تم تعليق بعض خدمات القطارات في المنطقة لإجراء فحوص بشأن السلامة، وفقا لوكالة "رويترز".

وبلغت شدة الزلزال (+5) بالمقياس الياباني لشدة الزلازل، وهو مستوى قد يسببب أضرارا ببعض المباني.
 

الأردن اليابان وزارة الخارجية مقياس ريختر تسونامي زلزال طوكيو

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