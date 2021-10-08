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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشوط الأول.. الزمالك يتأخر بهدف أمام الاتحاد الليبي

الزمالك ضد الاتحاد
الزمالك ضد الاتحاد الليبي

انتهى الشوط الأول لمباراة الزمالك الودية أمام الاتحاد الليبي المقامة بينهما على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بتقدم الضيوف بهدف دون رد.

 

بدأ الزمالك ودية الاتحاد الليبي، بتشكيل مكون من محمد عواد وعبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم إمام ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور ويوسف أوباما وإسلام جابر ومصطفى فتحي وعمر السعيد.

 

جاءت بداية المباراة سريعة من الفريقين وسجل ربيع شادي هدف التقدم لفريق الاتحاد الليبي في الدقيقة السابعة، وفي الدقيقة العاشرة أهدر عمر السعيد فرصة للتسجيل من انفراد بالمرمى بعدما سدد كرة قوية مرت بجوار القائم، وواصل الزمالك محاولاته الهجومية للتسجيل.

 

وفي الدقيقة 24 يسدد يوسف أوباما ضربة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء الاتحاد الليبي تصدى لها حارس المرمى.

 

ونشط الفريق الليبي مجددا وشن هجماته على المرمى ولكن دفاع الزمالك ومحمد عواد نجحوا في التصدي لمحاولات الضيوف، وسعى الأبيض للتعديل في الدقائق المتبقية وأهدر عمر السعيد فرصة في الدقائق الأخيرة قبل أن يتصدى الحارس لتسديدة مصطفى فتحي،  لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد الليبي بهدف دون رد.

 

وتعد مباراة اليوم هي البروفة الأخيرة للزمالك استعدادا للقاء توسكر الكيني المقرر لها يوم 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

وتطير بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر  يضم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي وإبراهيم زارع إداري الفريق  والشيف الخاص بالفريق، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين.

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