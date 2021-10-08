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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محور هام.. الرئيس السيسي يتفقد أعمال طريقي وصلة أم القمر وخدمة المحاجر.. صور

صدى البلد

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة العمل بامتداد طريق وصلة أم القمر الذي يربط ما بين طريق القاهرة / الإسماعيلية وطريق القاهرة / السويس حتي طريق العين السخنة وطريق خدمة المحاجر بواقع ٣ حارات مرورية لكل اتجاه، بإجمالي قطاعات بطول ١٠٢ كم. 

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، حيث أكد أن طريق أم القمر يهدف إلى تسهيل وخدمة حركة شاحنات النقل الثقيل التي تنقل حمولات المواد الخام المستخرجة من المحاجر في تلك المنطقة الي المناطق الصناعية والاستثمارية بالقاهرة والمدن الأخرى مما يدعم عملية التنمية في الدولة.

وأوضح السفير بسام راضي، إن الرئيس تفقد كذلك الكوبري المار اعلى تقاطع طريق أم القمر مع طريق القطامية / العين السخنة، وقد توقف السيد الرئيس لمناقشة العاملين والقائمين علي المشروع.

 كما حرص الرئيس السيسي، علي كتابة كلمات التقدير علي لوحة المشروع جاء بها : "خالص تقديري وشكري لهذا الجهد العظيم في إنشاء هذا المحور الهام والحمد لله رب العالمين".

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