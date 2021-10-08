شعبة التطوير الصناعي : دور كبير للمطور في جذب الاستثمارات مؤخرًا ..فيديو

قال المهندس باسل شعيرة، رئيس شعبة التطوير الصناعي، باتحاد الصناعات، إن المطور الصناعي له دور مهم، مؤكدا أن دور المطور كان واضحا وظهر على أرض الواقع خلال العشر سنوات الأخيرة.

وأضاف باسل شعيرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مشروعات مصر” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم حنان موج، أن المطور الصناعي نجح في جذب مستثمري المجال، مشيرا إلى أنه لا نرغب بوجود عراقيل تعرقل عمل المطور الصناعي.

وتابع باسل شعيرة، أنه كلما أعطينا صلاحيات أكثر المطور الصناعي، سيكون جديرا بتلك الثقة التى اعطتها الحكومة له، مؤكدا أن الإستثمار زاد بفضل المطور الصناعي.

الحكومة قد تطرح ملايين الأمتار

وأشار رئيس شعبة التطوير الصناعي، باتحاد الصناعات إلى أن، الحكومة قد تطرح ملايين الامتار من الأراضي، ولكن مشكلة "السمسار"، قد يستغل ذلك لأنه يرغب في الحصول على الأرض، بالسعر الذي تطرحه الحكومة بأقل من السوق، مطالبا الحكومة بطرح الأراضي بسعر السوق.

