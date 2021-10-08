جامعة القاهرة فى أسبوع .. الخشت يشدد على تكثيف حملات تطعيم الطلاب والأساتذة والعاملين ضد كورونا .. ويترأس اجتماع مجلس كلية الحقوق بحضور وزير التعليم العالي الأسبق

‎الخشت:

الانتهاء من طباعة إثبات التطعيم للطلاب قبل بداية الدراسة

الخشت يوجه بتجهيز المدرجات وانتهاء توزيع المحاضرات وإعلان الجداول

شهدت جامعة القاهرة على مدار الاسبوع العديد من الاخبار والاحداث التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار جامعة القاهرة ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز ما حدث في جامعة القاهرة على مدار

الاسبوع وجاءت كالاتى :



‎وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عمداء الكليات بتكثيف حملات التطعيم للطلاب والأساتذة والعاملين خلال الأسبوع الجاري واستكمال التطعيم في الكليات والانتهاء من طباعة اثبات التطعيم قبل بدء العام الدراسي الجديد لاستقبال الطلاب بدون زحام في أول أيام الدراسة حفاظاً على سلامة جميع المشاركين في العملية التعليمية.

‎وناشد رئيس جامعة القاهرة، الطلاب سرعة الحصول على اللقاح والاستفادة من التيسيرات الجديدة التي وفرتها وزارة الصحة والسكان في التسجيل والتطعيم الفوري للطلاب في أقرب مركز تطعيم من أي مكان بجميع محافظات الجمهورية؛ ومراكز الشباب التي وفرتها الوزارة لتسريع عملية التطعيمات لطلاب الجامعات بهدف الوصول للمستهدف قبل بداية العام الدراسي الجديد المقرر له السبت الموافق 9 أكتوبر.

‎وحذر رئيس جامعة القاهرة، من التهاون في عدم الحصول على اللقاح، مؤكدًا أن اللقاحات تهدف إلى التحصين بلقاح آمن وفعال لتقليل فرص الإصابة بعدوى COVID-19 بما يساهم في استعادة الحياة الطبيعية وانتظام العملية التعليمية وعودة العديد من الأنشطة.

‎وأكد الدكتور الخشت، أن دخول الحرم الجامعي أو التسكين بالمدن الجامعية سيقتصر على الذين تلقوا التطعيم فقط، مشيرًا إلى أن هناك قطاعا كبيرامن الطلاب يقبل للحصول على التطعيم وأن المعدل اليومي للتطعيم بالجامعة في تزايد.

‎ جامعة القاهرة بدأت فور تلقيها توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالاستعداد والتجهيز لحملة تطعيم طلاب الجامعة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والسكان، وتم تخصيص 19 عيادة داخل الحرم الجامعي وخارجه لتطعيم الطلاب، في المدينة الجامعية، ومستشفى الطلبة وفي كليات: الحقوق، والتجارة، والآداب، وسياسة واقتصاد، ودار العلوم، والآثار، والعلوم، والتخطيط الإقليمي والعمراني، ورياض الأطفال، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والهندسة، والزراعة، والطب البيطري، والطب البشرى، والصيدلة، وطب الأسنان.

كما ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماع مجلس كلية الحقوق، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بالعملية التعليمية والاستعداد للعام الدراسي الجديد والمقررات الإلكترونية وتوزيع الجداول الدراسية واستقبال الطلاب الجدد والقدامى وإجراءات التطعيم للأساتذة والعاملين والطلاب، وذلك بحضور الدكتور عبد الهادي العوضي القائم بأعمال عميد الكلية والدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق، ورؤساء الأقسام وقيادات الكلية.

ورحب أعضاء مجلس كلية الحقوق، بترأس الدكتور الخشت مجلس الكلية، وحرصه على الحوار الدائم مع الأساتذة ورؤساء الأقسام وقيادات الكليات ومتابعة أعمال الكلية عن قرب. وقد أشاد أعضاء المجلس في كلماتهم بالحوار الديمقراطي لرئيس الجامعة مع الأساتذة والتعاون المثمر وقنوات الاتصال المفتوحة دوما.

وخلال اجتماع مجلس الكلية تم استعراض على القواعد الحاكمة للمقررات الاليكترونية وآليات تنفيذها ، كما تم استعراض كافة الترتيبات الخاصة باستعداد الكلية لانتظام الدراسة من اليوم الأول، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات، وانتهاء توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال القيد والتسجيل للطلاب الجدد، واستخراج البطاقات الجامعية، والانتهاء من نتائج التحويلات ونقل القيد.

ووجه الدكتور الخشت، بالانتهاء من تجهيز كل مقررات الفصل الدراسي الأول إلكترونيًا مع وضع بنوك أسئلة في كل المواد، وإعداد الخطط الخاصة باستقبال الطلاب الجدد والاحتفاء بهم وتعريفهم بنظام الدراسة ومرافق الجامعة وتاريخها، ووضع خطة شاملة للأنشطة الطلابية المختلفة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية وتفعيلها، وتوسيع قاعدة المشاركة في تلك الأنشطة بين الطلاب، من خلال قيام كافة الكليات بإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية وإعلانها للطلاب.

واطمأن الدكتور الخشت، على إجراءات تطعيم الأساتذة والعاملين والطلاب لحمايتهم من الموجة الرابعة لفيروس كورونا تنفيذًا لتوجيهات الدولة المصرية والخطة القومية الشاملة للتطعيم لمجابهة المرض ومنع تفشي الفيروس.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، ترأس في الآونة الاخيرة عددا من مجالس الكليات منها كلية الصيدلة، والطب البيطري، والهندسة، وطب قصر العيني، والزراعة، والتخطيط العمراني، والإعلام، ودار العلوم.