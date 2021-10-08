محلل أداء فريق الأهلي الجديد يظهر في التتش

تواجد كايل سولومون، محلل الأداء الجديد المنضم حديثًا للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، اليوم للمرة الأولى في تدريبات الفريق.

وبدأ سولومون مهام عمله الجديد ضمن أفراد الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق أمس الخميس.

وخاض لاعبو الأهلي تدريبات تأهيلية في الجيم قبل انطلاق المران في إطار البرنامج الموضوع للاعبين لتجهيزهم للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، قد أعلن عن موعد سفر الفريق إلى النيجر استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.

وقال مدير الكرة إن الفريق سوف يغادر القاهرة يوم ١٤ أكتوبر الجاري متوجهًا إلى النيجر، وإنه سيخوض مرانه في اليوم التالي على ملعب المباراة.

ويختتم الأهلي استعداداته في القاهرة بأداء مرانه في ملعب التتش قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.