فستان أحمر.. رزان مغربى تفاجئ أبلة فاهيتا بهدية على الهواء

حلت الفنانة رزان مغربى اليوم الجمعة على برنامج لايف من الدوبليكس مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا وإبنتها كارو والمذاع عبر فضائية اون اى .



وقدمت رزان مغربى خلال استضافتها ببرنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائية on e ، هدية لأبلة فاهيتا عبارة عن فستان أحمر ملئ بالمجوهرات والاكسسوارات الفخمة .



واستقبلت فاهيتا الهدية بفرحة شديدة وعقبت " الفستان أحمر روج وجميل خالص أموت فى الرشوة هى دى الضيوف الحلوة مش اللى بيجولى ايد ورا وايد قدام "

ولفتت رزان مغربى إلى أن تاريخ ميلادها 19 أغسطس وداعبت قائلة : مش فاكرة عندى كام سنة كنت صغيرة " ، مشيرة إلى أن انها تمتلك ابن واحد يدعى رام وأكثر وزن وصلت إليه كان 44 لتفاجئها كارو ابنه أبلة فاهيتا برد ساخر " انتى أم 44 " .

وقد حلت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، ضيفة على برنامج "أبلة فاهيتا - لايف من الدوبلكس" الذي يعرض منتصف ليل اليوم الجمعة على قناة “ON”.



ونشرت الصفحة الرسمية علي إنستجرام لـ أبلة فاهيتا صورا لها برفقة رزان مغربي، وكتبت "حرابئ بلا قيود.. الليلة دي الساعة ١١ لايڤ من #الدوبلكس على @ontv مع @razanelmoghrabi"



يذكر أن أحدث أعمال رزان مغربي، فيلم "صابر وراضي" بعد غيابها عن السينما 10 سنوات، وهو من تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

في سياق آخر، قدمت الفنانة والإعلامية اللبنانية رزان مغربي، ومُهيب عبد الهادي، برنامج المُسابقات اليومي "مُهيب ورزان في رمضان"، حيث كانت تتجول عدسات البرنامج في الأحياء المصرية المُختلفة، ويتم تقديم الكثير من الجوائز المالية القيمة لمن يُشارك في الألعاب والمُسابقات المُختلفة التي يُشارك فيها عدد من النجوم بالإضافة لتقديم تبرعات مالية مميزة يومياً للمؤسسات الخيرية.