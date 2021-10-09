عيار طائش.. تحقيقات في مصرع شاب بسبب مشاجرة بكرداسة..صور

تباشر جهات التحقيق في الجيزة، التحقيقات في واقعة مصرع شاب بسبب عيار طائش أثناء تواجده بالقرب من مشاجرة بمدينة كرداسة.

بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أفاد بنشوب مشاجرة بالاسلحة النارية والبيضاء بمدينة كرداسة، وعلى الفور أمر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة الانتقال وكشف الملابسات.

وبالانتقال تبين مصرع شاب ثلاثيني في شرفة منزله أثناء قيامه بمشاهدة مشاجرة نشبت بين اخرين في الشارع.

وشرحت التحريات التي باشرها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، نشوب مشاجرة بين عائلتين في مسرح الواقعة، خرج على اثرها عيار ناري طائش اصاب المجني عليه في صدره اثناء تواجده في شرفة منزله.

وعقب تقنين الاجراءات، القت الاجهزة الامنية القبض على عدد من اطراف المشاجرة.

وتم نقل الجثمان للمشرحة تحت تحفظ النيابة العامة، وجاري استكمال الاجراءات.

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