عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عيار طائش.. تحقيقات في مصرع شاب بسبب مشاجرة بكرداسة..صور

طلق ناري
طلق ناري

تباشر جهات التحقيق في الجيزة، التحقيقات في واقعة مصرع شاب بسبب عيار طائش أثناء تواجده بالقرب من مشاجرة بمدينة كرداسة.

 

بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أفاد بنشوب مشاجرة بالاسلحة النارية والبيضاء بمدينة كرداسة، وعلى الفور أمر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة الانتقال وكشف الملابسات.

 

وبالانتقال تبين مصرع شاب ثلاثيني في شرفة منزله أثناء قيامه بمشاهدة مشاجرة نشبت بين اخرين في الشارع.

 

وشرحت التحريات التي باشرها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، نشوب مشاجرة بين عائلتين في مسرح الواقعة، خرج على اثرها عيار ناري طائش اصاب المجني عليه في صدره اثناء تواجده في شرفة منزله.

وعقب تقنين الاجراءات، القت الاجهزة الامنية القبض على عدد من اطراف المشاجرة.

وتم نقل الجثمان للمشرحة تحت تحفظ النيابة العامة، وجاري استكمال الاجراءات.

8e65835c-a7da-4b1f-ad35-23cd032e0ae0
8e65835c-a7da-4b1f-ad35-23cd032e0ae0
47d3e6de-ca7b-4caf-b9b3-20d35f465dee
47d3e6de-ca7b-4caf-b9b3-20d35f465dee
b7a8b7c8-4e2c-4473-89a8-8822f289fd01
b7a8b7c8-4e2c-4473-89a8-8822f289fd01
e3eddea2-52e5-4ecd-ac6c-812597fd5633
e3eddea2-52e5-4ecd-ac6c-812597fd5633
الجيزة عيار طائش كرداسة مدينة كرداسة أخبار الحوادث صدى البلد اخبار الحوادث اخبار كرداسة

ترشيحاتنا

قرار عاجل من النيابة بشأن 26 ألف لقاح كورونا ملقاه بجوار ترعة بالمنيا

189 ألف إسترليني .. عائدات محمد صلاح عن كل منشور عبر أنستجرام

روحت متشال.. محمد هنيدي يروي موقف كوميدي تعرض فيه للضرب

مدير منتخب ليبيا: محمد صلاح لاعبا عالميا ومباراة الإثنين بدون جمهور

فى عيد ميلاد صفاء أبو السعود .. حقيقة إمتلاكها طائرة خاصة وابنة شقيقتها فنانة مشهورة

دعاء المذاكرة وعدم النسيان .. كلمات تسرع الحفظ والفهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شبورة ورياح.. استقرار درجات الحرارة عند 30 بالقاهرة خلال طقس غد

وزير التعليم ينفي تخفيض مدة الحصص لـ 35 دقيقة وانتهاء اليوم الدراسي 11 صباحا

الخطيب يغادر مباراة منتخب مصر وليبيا

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

تعديل مدة غلق المدارس أو الفصول حال ظهور كورونا لتصبح أسبوعين وليس 28 يوما

ظاهرة فلكية.. تساقط "شهب التنين" في سماء مصر

وفاة المطرب الجزائري رابح درياسة عن عمر يناهز 87 عاما

هل الموت يوم الجمعة ينجي من عذاب القبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع يوقف القلب.. شاهد أسد يخرج من حمام عمومي ويفاجئ المارة|فيديو

خلطة ليبيا للفوز على مصر.. لماذا يتحدى كليمنتي مدرب الفراعنة ويعده بالهزيمة؟

أحمد مظهر.. لماذا انفصل الفارس عن أم أولاده بعد مقتل صديقه على يد ابنه؟

حكاية السهرة.. «هزمنا كوتوكو».. كيف احتفل أهالي أسوان بلقب الأهلي الأفريقي بعد مباراة الرعب؟

فيديو

اختاروا لأنفسهم طقوسًا مختلفة.. كواليس عالم أسرار أبناء عمرو دياب

موجة غير مسبوقة.. البرازيل تشهد عواصفا رملية تخلف 6 ضحايا

كان نفسي أطلع ضابط .. محمد هنيدي يفجر تصريحات نارية

فيديوجراف.. جسدك في خطر.. فتاة تروي مأساتها بسبب ملابسها الضيقة

المزيد

ساحة رأي

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

بيري محمد تكتب: ماهية كرة القدم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ركن الإسلامي الثاني

أحمد شيخو يكتب: «أوجلان».. فلسفة الحياة الحرة والسلام

د. سلامة عمر يكتب: التحول الرقمي.. مدخل لجودة التعليم الأزهري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

عاطف عبد الستار

الأهداف الخبيثة لتوقف السوشيال ميديا

د.محمود بكري

معركة الوعي (6)

نهال علام

«السادات».. رجل الحب والحرب

اﻟﻤﺰﻳﺪ