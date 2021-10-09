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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبرزها البرتغال وقطر.. جدول مباريات اليوم السبت 9 - 10- 2021

منتخب البرتغال
منتخب البرتغال

تقام اليوم السبت 9 - 10 - 2021 العديد من المباريات الهامة فى مختلف ملاعب العالم أبرزها فى تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لـ كأس العالم بقطر 2022.

وينشر صدى البلد جدول مباريات السبت فيما هو تالي:

تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم

 

كازاخستان VS البوسنة والهرسك – الساعة الثالثة عصرا    

       

ليتوانيا VS بلغاريا – الساعة الثالثة عصرا            

    

إذربيجان VS  إيرلندا – الساعة السادسة مساء          

جدول مباريات السبت

فنلندا  VS أوكرانيا – الساعة السادسة مساء     

       

السويد VS كوسوفو – الساعة السادسة مساء      

      

جورجيا VS اليونان – الساعة السادسة مساء         

  جدول مباريات السبت

لوكسمبرج VS صربيا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء     

         

سويسرا VS إيرلندا الشمالية – الساعة التاسعة إلا ربع مساء 

              

جزر فاروه  VS النمسا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء     

        

مولدوفا VS الدانمارك – الساعة التاسعة إلا ربع مساء   

جدول مباريات السبت 

أندورا VS إنجلترا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء 

 

المجر VS ألبانيا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء       

       

بولندا  VS سان مارينو – الساعة التاسعة إلا ربع مساء     

جدول مباريات السبت       

البرتغال VS  قطر  - الساعة التاسعة والربع مساء

 

كان منتخب كرواتيا تغلب على نظيره منتخب قبرص بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي احتضنه أمس الجمعة ملعب نيو جي إس بي ستاديوم في الجولة السابعة من المجموعة الثامنة بالتصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وجاء هدف الضيوف الأول عن طريق إيفان بيريسيتش في الدقيقة 45 وأضاف الهدف الثاني جوسكو جفارديول في الدقيقة 80 وحمل الهدف الثالث توقيع ماركو ليفايا في الدقيقة 90.

وبانتصاره رفع منتخب كرواتيا رصيده إلى النقطة الـ16 محتلا صدارة مجموعته، بينما توقف رصيد منتخب قبرص عند 4 نقاط محتلا المركز الأخير في المجموعة.

فيما سحق منتخب سلوفينيا شباك مظيره منتخب مالطة بأربعة أهداف نظيفة في اللقاء الذي أُقيم على ملعب ناشيونال ستاديوم.

وافتتح التسجيل للضيوف جوسيب إيليشيش في الدقيقة 27 وأضاف زميله أندراس سبورار في الدقيقة 50 وجاء الهدف الثالث عن طريق إيليشيش في الدقيقة 60 وحمل الهدف الرابع توقيع بنيامين سيسكو في الدقيقة 67.

ورفع منتخب سلوفينيا رصيده إلى النقطة الـ10 محتلا المركز الـ3، بينما توقف رصيد منتخب مالطة عند 4 نقاط في المركز الـ5 وقبل الأخير.

بينما حقق منتخب روسيا فوزا على نظيره منتخب سلوفاكيا بهدف نظيف في اللقاء الذي احتضنه ملعب أتكريت أرينا.

وجاء هدف أصحاب الأرض والمباراة الوحيد عن طريق ميلان سكرينيار بالخطأ في مرماه في الدقيقة 24.

ورفع منتخب روسيا رصيده إلى النقطة الـ16 محتلا وصافة المجموعة بفارق الأهداف عن كرواتيا بينما توقف رصيد سلوفاكيا عند 9 نقاط في المركز الـ4. 

مباريات اليوم السبت جدول مباريات اليوم السبت تصفيات أوروبا جدول مباريات السبت جدول مباريات اليوم

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