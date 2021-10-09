بأسهل الخطوات ... طريقة عمل كيكة التفاح في المنزل

كيكة التفاح من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها سواء الكبار أو الصغار، كما تتميز بمذاقها الذي لا يقاوم و فوائدها الصحية و بالأخص للأطفال.

قدمت الشيف منال العالم، طريقة عمل كيكة التفاح في المنزل بأقل المكونات و أسهل الخطوات….

مقادير كيكة التفاح



2 حبة تفاح

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة برش ليمون



الكيك:

ثلاثة و ربع كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة نشا

1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر

ربع ملعقة صغيرة ملح

2 حبة كبيرة بيض

نصف كوب سكر

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

1/3 كوب حليب

2 ملعقة كبيرة لوز شرائح

للتزيين: سكر بودرة

طريقة تحضير كيكة التفاح



1.سخني الفرن ١٨٠، احضري صينية مربعة ٩ بوصة، ضعي ورق زبدة بحيث يغطي القاع والجوانب، رشي الورق بالزيت. اتركيه جانبا.



2.قطعي التفاح الى ارباع، انزعي البذور، قطعي كل ربع الى شرائح رقيقة بالعرض.

3.ضعي التفاح في القالب، وزعي عصير الليمون والبرش الليمون، اتركيه جانبا.



4.العجينة: انخلي الدقيق، النشا البكنيج باودر، والملح. اتركيه جانبا

5.في وعاء ضعي البيض والسكر، اخفقي باستعمال المضرب الشبكي الكهربائي ليصبح الخليط فاتح اللون ومتماسك

6.اضيفي الفانيليا والحليب، اخفقي ليختلط



7.اضيفي الدقيق واخفقي ليختلط.

8.صبي الخليط فوق التفاح، حركيه قليلا ليختلط مع التفاح.

9.انثري اللوز

10.اخبزي ٢٠ دقيقة لينضج الكيك ويصبح ذهبي اللون.

