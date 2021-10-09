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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نمنا مبسوطين .. لميس سلامة : " عمر مرموش " لاعب جريء |فيديو

الإعلامية لميس سلامة
الإعلامية لميس سلامة

هنأت الإعلامية لميس سلامة ، مقدمة برنامج " صباح البلد " ، المنتخب المصري على فوزه بالأمس على المنتخب الليبي ، بهدف نظيف للاعب " عمر مرموش "  .

وقالت الإعلامية لميس سلامة ، خلال برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، إن اللاعب عمر مرموش تميز بالأمس بالجرأة ، والثقة الكبيرة ، معقبة :" اندمج بسرعة في المنتخب .. والحمد لله أننا كسبنا وده المهم ، ونمنا مبسوطين " .

هنأت السفارة الألمانية بالقاهرة ، المنتخب المصري على الفوز على منتخب ليبيا ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

ونشرت  السفارة الألمانية تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” وكتبت :" هل تعلم ان اللاعب المصري #عمر_مرموش الذي أحرز الهدف في مباراة اليوم هو لاعب فريق شتوتجارت الألماني و أفضل لاعب شاب في الدوري الألماني بشهر سبتمبر . 

وتابعت : "  نحن فخورين دايما ب #التعاون_الألماني_المصري 
نهنئ #المنتخب_المصري بفوزه علي المنتخب الليبي و نتمنى له كل التوفيق ".

لميس سلامة الإعلامية لميس سلامة المنتخب الليبي المنتخب المصري توك شو

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