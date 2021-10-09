نمنا مبسوطين .. لميس سلامة : " عمر مرموش " لاعب جريء |فيديو

هنأت الإعلامية لميس سلامة ، مقدمة برنامج " صباح البلد " ، المنتخب المصري على فوزه بالأمس على المنتخب الليبي ، بهدف نظيف للاعب " عمر مرموش " .

وقالت الإعلامية لميس سلامة ، خلال برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، إن اللاعب عمر مرموش تميز بالأمس بالجرأة ، والثقة الكبيرة ، معقبة :" اندمج بسرعة في المنتخب .. والحمد لله أننا كسبنا وده المهم ، ونمنا مبسوطين " .

هنأت السفارة الألمانية بالقاهرة ، المنتخب المصري على الفوز على منتخب ليبيا ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

ونشرت السفارة الألمانية تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” وكتبت :" هل تعلم ان اللاعب المصري #عمر_مرموش الذي أحرز الهدف في مباراة اليوم هو لاعب فريق شتوتجارت الألماني و أفضل لاعب شاب في الدوري الألماني بشهر سبتمبر .

وتابعت : " نحن فخورين دايما ب #التعاون_الألماني_المصري

نهنئ #المنتخب_المصري بفوزه علي المنتخب الليبي و نتمنى له كل التوفيق ".