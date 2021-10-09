البابا تواضروس يدشن ثلاثة مذابح بكنيستي العذراء ويوسف النجار بالعاشر من رمضان

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء بمدينة العاشر من رمضان، وذلك عقب تدشينها بيد قداسته وبمشاركة ٦ من أحبار الكنيسة.

وتم تدشين مذبحين بالكنيسة الرئيسية، الرئيس على اسم السيدة العذراء بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، وعدد من أحبار الكنيسة، وذلك بعد تجديدها، والجانبي على اسم القديس الأنبا أبرآم أسقف الفيوم والجيزة، ودُشِّن مذبح بالكنيسة الملحقة على اسم القديس يوسف النجار.

والمذابح التي تم تدشينها هي: المذبح الرئيس على اسم السيدة العذراء مريم والمذبح الجانبي على اسم القديس الأنبا أبرآم أسقف الفيوم والجيزة إلى جانب مذبح على اسم القديس يوسف النجار بالكنيسة التي تحمل اسمه والملحقة بالكنيسة الرئيسية.



كما دُشنت أيقونة حضن الأب (البانطوكراتور) وحامل الأيقونات (الأيكونوستاس).