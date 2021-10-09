صندوق مكافحة الإدمان يكشف عن مبادرة "تعافي بطولة".. فيديو

قال الدكتور هشام جمعة اخصائى علاج الإدمان بـ صندوق مكافحة الادمان والتعاطي، إن التعافى بطولة هو الموسم الرابع من دورى المتعافين من الإدمان، تحت رعاية صندوق ومكافحة علاج الادمان، كاشفا أن هذا الدورى يستهدف إعادة دمج الرياضة مرة أخرى لمرضى الادمان، وذلك لأنها من العوامل الرئيسية التى تساعد فى العلاج.

وأضاف صندوق مكافحة الادمان والتعاطى، خلال استضافته فى برنامج "صباح الخير يا مصر" عبر التلفزيون المصرى، أن اختيار شعار التعافى بطولة، له مدلول قوى جدا، وذلك لأنه يعكس معتقدات البعض أن العلاج من الادمان شئ بسيط، ولكن فى الحقيقة رحلة التعافى من الادمان شاقة جدا، ودائما الطبيب يشجع مرضه بكلمة "انت بطل" عند تعافيه من الادمان، ولم تكن مجرد كلمة للتشجيع، ولكنها حقيقة.

وأشار صندوق مكافحة الادمان والتعاطى، إلى أن كان يوجد 160 متعافى على مستوى الجمهورية، من جميع المراكز الشريكة لصندوق مكافحة وعلاج الادمان، كاشفا دور الرياضة لدى المتعافى، حيث أنها تزيح بعض من مشاعر القلق والضغوط النفسية عند المتعافى، وتساعدهم على العودة مرة أخرى للتعامل مع المجتمع.

وكشف صندوق مكافحة الادمان والتعاطى عن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الادمان "16023"، وعند تصدى الكاتبن محمد صلاح لحملة انت اقوى من المخدرات، زاد حجم الشكاوى على الخط الساخن أربعة أضعاف المكالمات وطلبات العلاج.

وأكد صندوق مكافحة الادمان والتعاطى أن كل شخص يتلقى الخدمة العلاجية للادمان، يشفى تماما من المرض عند اتباعه جميع الارشادات أثناء فترة علاجه.