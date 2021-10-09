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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم أسوان يتفقد الإجراءات الوقائية في عدة مدارس بأول أيام العام الجديد

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان

تفقد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم السبت، انتظام الدراسة فى أول أيام العام الجديد 2021/2022 بمجمع عبد المحسن طاهر رزق.

وقد رافق وكيل وزارة التعليم، فى جولته، مدير الإدارة التعليمية ومدير إدارة التعليم الابتدائي والتجريبيات ومسئولي التعليم الابتدائي بإدارة أسوان التعليمية، واطمأن على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا وانتظام العمل بالمدرسة.

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وتفقد أيضاً مدرسة على ناصر الابتدائية، لمتابعة الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات للطلاب خلال اليوم الأول بالدراسة، إلى جانب الكشف الحرارى للطلاب والمترددين على المدرسة ، كما تفقد وكيل الوزارة الفصول وقاعات رياض الأطفال بمدرسة المنار الرسمية للغات، وذلك لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة فى اليوم الأول واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتمنى بداية موفقة وعام دراسى آمن ومتميز للجميع .

 

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة لأعمال القوافل الطبية للكشف والعلاج المجاني للمواطنين بقرية السلسلة التابعة لمركز كوم أمبو .

وأكد محافظ أسوان على أن تنظيم هذه القوافل يأتى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية .

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن أعمال القافلة الطبية إستمرت على مدار يومين داخل قرية السلسلة حيث نجحت في إجراء الكشف الطبي لـ 1984 مواطن ومواطنة ، لافتاً إلى أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالى بإشراف من الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بالمتابعة الدورية والمراجعة المستمرة للحالة الفنية لأسطول السيارات والحافلات التابعة للحملة الميكانيكية للمحافظة لسرعة التعامل مع المواقف الطارئة وذلك في إطار السعي الجاد للحفاظ على الممتلكات العامة وخاصة المعدات والسيارات .

وفى هذا الصدد قام اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة بتفقد المعدات والمركبات أثناء إصطفافها أمام مبنى ديوان عام المحافظة للإطمئنان على الكفاءة الفنية لمختلف مكوناتها حتى يتسنى القيام بأداء كافة المهام والواجبات المطلوبة على الوجه الأكمل ضمن منظومة العمل داخل الديوان العام .

وشدد السكرتير العام أثناء لقاءه بسائقى الحملة الميكانيكية على ضرورة الحفاظ على المعدات ، مع إجراء التحاليل الدورية لهم ، والتنبية المستمر للإلتزام التام بمواعيد العمل والسرعات المقررة من أجل الحفاظ على سلامتهم ، وكذا سلامة المركبات التي يستقلونها .

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان وزارة التربية والتعليم اخبار التعليم

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