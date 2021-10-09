عماد الدين حسين يتحدث عن أسباب تراجع صناعة الحرف اليدوية بمصر |فيديو

دعا عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة الاهتمام بالحرف اليدوية وتطويرها للوصول إلى الجودة العالمية للتصدير، مشيرا إلى ضرورة تعظيم هذه الحرف والاهتمام بها لأنها جزء من هويتنا.



وأضاف عماد الدين حسين في حواره ببرنامج " صباحك مصري " المذاع على فضائية " أم بي سي مصر 2"، أن الريف المصري مازال محافظًا على هويته بعدم تغييره للزي الذي ورثه من أجداده.



وكشف عماد الدين حسين ، عن أخطر القرارات التي أتخذتها تركيا في مصر والدول الإسلامية التي قامت باحتلالها وهو تحويل كل الصناع المهرة والمحترفين في مصر وباقي الدول إلي تركيا لتم تدمير صناعة الحرف اليدوية في مصر.

وأوضح أن معرض " تراثنا"، الذي تم افتتاحه اليوم يحاول إعادة الاهتمام بكل ما يتعلق بمشاريع الحرف اليدوية .





ويعد معرض تراثنا للحرف التراثية، أكبر معرض إقليمي للحرف اليدوية والتراثية، ويقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري.

كما ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ويحتضن مركز المعارض الدولة بالتجمع الخامس المعرض.



ويشارك في المعرض 1500 مبدع وفنان من جميع المحافظات، حيث يأتي في إطار دعم الدولة لأصحاب الحرف ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم.



كما أن إقامة المعرض تساعد العارضين في تحقيق مبيعات جيدة و إجراء العديد من الاتفاقيات، حيث يشهد عدة فعاليات، منها العروض الحية لتصنيع الحرف اليدوية.



ويضم المعرض جناح لتعليم الأطفال الحرف اليدوية وعرض منتجات المبدعين.



