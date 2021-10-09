عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم من فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة

حكم من فاتته تكبيرة
حكم من فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة

ما حكم من فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة؟ سؤال أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
 

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إن أداء الصلاة على وقتها من أفضل وأحب أعمال المسلم إلى الله سبحانه، ولأدائها في المسجد جماعةً فضلٌ عظيمٌ؛ قال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ». [أخرجه الترمذي]

 

وأشار مركز الأزهر إلى أنه يُندب لمن تأخّر عن صلاة الجماعة أن يمشي بتُؤَدة وسكينة، لقوله ﷺ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»[أخرجه مسلم].

 

وأوضح مركز الأزهرأنه من كبَّر ودخل في الصلاة مع الإمام قبل الرفع من الركوع؛ حُسِبتْ له ركعة، وإن لم يدرك القراءة.

دائمًا يغلبني النوم وأنا أصلي فماذا أفعل؟.. الإفتاء تجيب

اقترضت مبلغًا بعملة أجنبية فهل يجب رده بنفس العملة؟.. الإفتاء تجيب

وتابع إذا أدرك المسلمُ الإمامَ وهو راكع أو ساجد أو جالس وأراد الدخول في صلاة الجماعة كبر تكبيرتين: تكبيرةً للإحرام -وهي واجبة للدخول في الصلاة-، ثم تكبيرةً أخرى للركوع أو السجود أو الجلوس. ما أدركه المسبوق مع الإمام يُعَدُّ أولَ صلاته، وما قضاه منفردًا هو آخرها، وعليه؛ يُشرع للمصلي -مثلًا- أن يترك قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأُخريين في الصلاة الرّباعية، والركعة الأخيرة في صلاة المغرب.

 

وأضاف أن المسبوقُ يُتابع إمامه في كل أفعال الصلاة، ويبني على ما أدركه، ويتم صلاته، وإن اقتضى ذلك اختلاف هيئة صلاة المسبوق بعد تمامها، كاجتماع ثلاثة تشهدات أو أربعة في صلاة واحدة.

 

وذكر أنه من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة؛ قَالَ سيدنا رسول الله ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ». [متفق عليه]، وهو قول المالكية، ومذهب جمهور الفقهاء على أن من أدرك شيئًا من الجماعة فقد أدرك فضلها. تُدرَكُ صلاةُ الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام، فمن لم يدرك ركوع الإمام من الركعة الثانية صلَّى الجمعة ظهرًا. 

 

والمسبوق في صلاة الجنازة يكبّر للإحرام، ويقتدي بالإمام في الانتقال من تكبيرة للتي تليها؛ بيد أنه يقرأ الفاتحة بعد تكبيرته الأولى، ويصلي على النبي ﷺ بعد الثانية، ثم الدعاء للميت بعد الثالثة، والدعاء لنفسه ولجميع المسلمين بعد التكبيرة الرابعة، ولا يُسلِّم مع الإمام، وإنما يتمّ ما فاته من تكبيرات على الهيئة المذكورة.

 

ومن فاتته الركعة الأولى من صلاة العيد أتمّها بعد تسليم الإمام، إلا أنه يكبّر لها خمس تكبيرات.
 

صلاة تكبيرة الإحرام حكم من فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة من أدرك ركعة مع الإمام صلاة الجمعة صلاة العيد صلاة الجماعة

موضوعات متعلقة

فتاوى تشغل الأذهان: دائمًا يغلبني النوم وأنا أصلي فماذا أفعل؟.. حكم جمع الصلاة فى نهاية اليوم بسبب الدراسة.. أخي توفي مدينًا لشقيقي الآخر فهل يجوز لأمي سداد هذا الدين؟

دائمًا يغلبني النوم وأنا أصلي فماذا أفعل؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء: درج سلفنا الصالح على الاحتفال بمولد الرسول بشتى أنواع القربات

أخي توفي مدينًا لأخي الآخر فهل يجوز لأمي سداد هذا الدين؟.. الإفتاء توضح

اقترضت مبلغًا بعملة أجنبية فهل يجب رده بنفس العملة؟.. الإفتاء تجيب

علي جمعة: أحبوا النبي وعلموا أبناءكم حبه فلا نجاة لنا من الفتن إلا به

لو طلق زوجي زوجته الأولى من أجلي فهل علي ذنب؟.. الإفتاء تجيب

حكم من يدعو في سجوده بالزواج من فتاة باسمها؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

لقطات من تفقد الرئيس السيسي أجنحة معرض تراثنا للحرف اليدوية.. شاهد

نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية يشارك في مؤتمر إيطاليا – أفريقيا بروما

انفوجراف.. مجلس الوزراء ينشر أرقاما عن المرأة المصرية والتنمية البشرية

السعودية .. اقتصار تصاريح العمرة والصلاة في الحرمين على المحصنين بجرعتين

يهدم الشخصية.. استشاري نفسي يحذر من مشاهدة مسلسل لعبة الحبار Squid Game

رئيس الوزراء يواصل جولته بمنطقة مصر القديمة لتفقد مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

السعودية .. اقتصار تصاريح العمرة والصلاة في الحرمين على المحصنين بجرعتين

وصول طبيب وزوجته لاتهامهما بهتك عرض 6 فتيات لمحكمة شمال القاهرة

الخطيب يغادر مباراة منتخب مصر وليبيا

شبورة ورياح.. استقرار درجات الحرارة عند 30 بالقاهرة خلال طقس غد

وزير التعليم ينفي تخفيض مدة الحصص لـ 35 دقيقة وانتهاء اليوم الدراسي 11 صباحا

الأهلي يصرف نصف مليون جنيه لكل لاعب مكافأة الفوز باللقب العاشر لدوري أبطال أفريقيا

ماذا يقرأ في صلاة الفجر بعد سورة الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. سيارة تسلا ترى العفاريت .. سائق توكتوك يدخل موسوعة جينيس .. أسد في حمام عمومي .. ورجل يحمم ثعبان كوبرا

بتشوف العفاريت.. سيارة تسلا تحذر صاحبها من وجود شبح أمامه في المقابر|شاهد

شاهد.. رجل يحمم ثعبان كوبرا ضخم ويسقيه الماء|فيديو

بسبب لقاح كورونا.. انسحاب ملكة جمال العالم من المسابقة وسط صدمة مشجعيها

فيديو

في أول يوم دراسة .. نصائح السلامة من وزير التعليم للأهالي

في بحر الصين الجنوبي .. غواصة أمريكية تصطدم بجسم مجهول

اختاروا لأنفسهم طقوسًا مختلفة.. كواليس عالم أسرار أبناء عمرو دياب

موجة غير مسبوقة.. البرازيل تشهد عواصفا رملية تخلف 6 ضحايا

المزيد

ساحة رأي

ليلى موسي تكتب: فرص إعادة تعويم النظام أو تحييده

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

بيري محمد تكتب: ماهية كرة القدم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ركن الإسلامي الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

عاطف عبد الستار

الأهداف الخبيثة لتوقف السوشيال ميديا

اﻟﻤﺰﻳﺪ