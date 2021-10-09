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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

إعفاء دور النشر المشاركة فى معرض الرياض للكتاب من رسوم الإيجار

صدى البلد

وجه الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة، بإعفاء دور النشر المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 من قيمة إيجار الأجنحة في المعرض دعماً لقطاعات الأدب والنشر والترجمة، وتخفيفاً لآثار جائحة كورونا على صناعة النشر.


ويأتي توجيه وزير الثقافة السعودى لهيئة الأدب والنشر والترجمة، المنظمة لمعرض الرياض الدولي للكتاب، عقب حزمة تسهيلات غير مسبوقة قدمتها الهيئة لدور النشر المشاركة من الداخل والخارج، شملت تخفيض 50% من قيمة إيجار المساحات، وتحمل كامل تكاليف الشحن، وتوفير متجر إلكتروني مصاحب للمعرض لمن لا يتمكن من الحضور، ونقاط بيع إلكترونية لجميع الناشرين.


يذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب بنسخته الجديدة الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، شاركت فيه أكثر من 1000 دار نشر من 30 دولة حول العالم.

السعودية وزير الثقافة المملكة العربية السعودية آثار جائحة كورونا صناعة النشر الترجمة وزير الثقافة السعودي معرض الرياض معرض الرياض للكتاب معرض الرياض الدولي

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