لبنان تدخل في عتمة كاملة عقب انقطاع التيار الكهربائي

نقلت وكالة رويترز، اليوم السبت، عن مصدر لبناني قوله إن أكبر محطتين للكهرباء توقفتا عن العمل بسبب نقص الوقود، محذرا من ان البلاد دخلت في ظلام تام.

ومن ناحية أخرى، ذكرت قناة “إن.بي.إن” اللبنانية، اليوم السبت، أن شبكة الكهرباء في لبنان انفصلت بشكل كامل، وقد دخلت البلاد في العتمة خصوصاً بعد توقف معملي الزهراني ودير عمار عن العمل نتيجة نفاد مادة المازوت.

وأفاد موقع لبنان 24، نقلا عن مصادر في مؤسسة "كهرباء لبنان" قولها ، إنّ "معمل الزهراني أطفأ محركاته، صباح اليوم السبت، وذلك بسبب نفاد المازوت لديه"، مشيرة إلى أنّ "إنتاج المؤسسة انخفض من 350 ميجاواط إلى 200 ميجاواط حالياً".

وأوضحت المصادر أنّ "مؤسسة كهرباء لبنان عملت مؤخراً على تشغيل معمل المولدات العكسية في الذوق الذي يعطي قرابة 190 ميجاواط، كما أنه من المقرر يوم غدٍ تشغيل معمل المولدات العكسية في الجية الذي يعطي قرابة 78 ميجاواط"، لافتة إلى أنّه "من المنتظر أن تصل باخرة فيول من فئة Grade A إلى معمل الذوق ليتم تفريغ حمولتها بين المعمل هناك ومعمل الجية".

وأشارت المصادر، إلى أنه في حال جرى تشغيل المعملين الأساسيين في الجية والذوق على الفيول القادم اليوم، فإنّهما سيعطيان على الشبكة نحو 250 ميجاواط"، مضيفة "مع طاقة معامل المولدات العكسية ومعملي الذوق والجية، سيرتفع الانتاج إلى 518 ميجاواط بالإضافة إلى كمية طاقة أخرى سيتم انتاجها من مصادر أخرى".