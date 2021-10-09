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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بصحراوي ملوي

أرشيفية
أرشيفية

شهد الطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوى جنوب المنيا حادث انقلاب سيارة ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص من عائلة واحدة بينهم 4 أطفال أشقاء تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقي مدير أمن المنيا إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة رقم 1083 ن - ص - ر ملاكي «تمانية» بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي الجديد، أمام مركز ملوى.

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تسبب الحادث في إصابة 7 أشخاص وهم محمد. س. ع 22 سنة عامل وطه. م. ط 44 سنة تاجر مقيمان بأسيوط وأبنائه زياد  12 سنه تلميذ وريناد 8 سنوات ومحمد 5 سنوات وآيات 8 شهور  وصباح. ر. ع 32 سنه لا تعمل.

تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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