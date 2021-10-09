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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدبولي يوجه باستغلال الأراضي المحيطة بمشروع سور مجرى العيون .. ونواب: تطوير هذه المنطقة يمكن قاطنيها من العيش في بيئة صحية آمنة.. وتوفير فرص عمل شاغرة للشباب أبرز أهداف التطوير.. ويعمل على تنشيط السي

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

برلماني : تطوير محيط سور مجرى العيون سينشط السياحة الداخلية بالقاهرة

 

برلماني: تطوير منطقة مجرى العيون يمنح قاطنيها العيش في بيئة صحية حضارية

 

برلماني: مشروع تطوير سور مجري العيون يجعل المنطقة من أولي المقاصد السياحية بالقاهرة

 

 

 

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفقد أعمال مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون.

 

وخلال جولته بمنطقة سور مجرى العيون، وجه رئيس الوزراء وزير الإسكان بضرورة استغلال الأراضي المحيطة بامتداد المشروع لاستكمال الشكل الجمالي للمنطقة، والتنسيق مع الوزارات المختلفة المالكة للأراضي المتواجدة بالمنطقة.

 

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول ما تم من أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة منطقة سور مجرى العيون ، حيث سيتم إنتهاء موقف الإزالات بالمنطقة ورفع المخلفات نتيجة أعمال الهدم،

 

وأوضح أن منطقة التطوير تبلغ مساحتها حوالي 378 ألف م2، حيث سيتكون المشروع من 60 عمارة تراثية الطراز، ومنطقة خدمات، ومنطقة انتظار سيارات، ومنطقة تراثية بها مراكز للحرف التراثية، ومعارض لعرض المنتجات الحرفية.

 

ويواصل “ صدى البلد” مع عدد من نواب البرلمان للحصول علي آرائهم في هذا المشروع، حيث وجدت إشادة برلمانية بجهود الدولة في تطوير منطقة مصر القديمة بشكل كامل لتكون وجهة حضارية تراثية.

 

بداية، قال النائب أحمد ادريس عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إن القيادة السياسية حرصت علي التركيز علي تطوير منطقة مصر القديمة وذلك لإعادة رونقها الحضاري باعتبارها تضم العديد من المعالم الأثرية الهامة التي ترجع إلي العصور الوسطي والإسلامية.

 

وأكد "إدريس" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن مشروع تطوير سور مجري العيون يعد أهم أوجه التنمية والتعمير لهذه المنطقة التي تتميز بموقعها الاستراتيجي في قلب العاصمة، لافتا إلي أن هذا المشروع سيسهم في جعلها من أولي المقاصد السياحية بالقاهرة، معقبًا "نرى عملاً جاداً على أرض الواقع ساهم في تغيير حياة قاطني المنطقة وبالأخص فئة الشباب".

 

وأشار عضو لجنة السياحة، إلي أن إضفاء الشكل الجمالي والمنظر الحضاري لهذه المنطقة من شأنه تشجيع الإستثمارات التي تفرز وظائف شاغرة للشباب، معقبا: "شكل المنطقة بالسابق كان لا يرضي أحد أما الآن الوضع اختلف 180 درجة".

 

وتابع النائب، كما أن مشروع تطوير سور مجري العيون يتميز بكونه متعدد الأبعاد الإجتماعية والإقتصادية والسياحية والخدمية أي أهداف الإنشاء شاملة لكافة أوجه مستويات التنمية.

 

من جانبه أشاد النائب عبدالفتاح يحي عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بمشروع تطوير سور مجري العيون بمنطقة مصر القديمة تلك المنطقة التي لم تشهد أي نوع من التطوير والتنمية لعقود طويلة، إلا أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي أستطاعت أن تركز على الملفات الأكثر أهمية ومن ضمنها إحياء القاهرة القديمة.

 

وأضاف "يحيى" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن هذا المشروع عمل على بث روح الحياة والعمل من جديد بهذه المنطقة لا سيما أن قاطنيها هم أول المستفيدين من كافة الأعمال التطورية القائمة بسور مجرى العيون، معقبا "فكر الريس دايما مختلف وداعم للشباب".

 

ولفت عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، عن الشكل الجمالي والحضاري الذي تم إضفاؤه على المنطقة لتصبح بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض والأوبئة لا سيما بعد جهود التنمية المحلية في رفع المخلفات والقمامة التي كانت بمحيطها.

 

واختتم النائب، كما أن الدولة تستهدف استغلال المنطقة بشكل مثالي يدعم فتح فرص استثمارية جديدة تدعم ريادة الأعمال والشباب بما يحقق النفع للمواطن والدولة في آن واحد.

 

فيما عبر النائب محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، عن إمتنانه لجهود الدولة في تسليط الضوء علي منطقة مصر القديمة وإعادة تطويرها بشكل يضفي عليها الشكل الحضاري الحديث.

 

وأكد " الفيومي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن إقامة مجمع خدمي وسياحي ملحق بمحيط سور مجري العيون من شأنه أن يستهوي عدد كبير من المواطنين للزيارة حيث تهدف أنشطة التطوير الى تنشيط السياحة الأثرية والترفيهية الداخلية بالقاهرة القديمة، معقبا “ مع وجود البحيرة أيضا سيسهم في جعلها مقصد سياحي”.

 

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية، إلي أن الدولة تستهدف الإنتهاء من الأعمال التطويرية بالمشروع في أقرب وقت ممكن.

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