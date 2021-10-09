تكليف رئاسي.. البترول: مصر جاهزة لتصدير الغاز إلى لبنان

قال حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن مصر تعمل على زيادة القيمة المضافة للغاز الطبيعي، مضيفا:" تم إعداد عدة مشاريع في مجال مشتقات البترول مثل البتروكيماويات".



وأضاف حمدي عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" نعمل على زيادة إنتاجنا من المواد البترولية ".



وتابع حمدي عبد العزيز :" الرئيس السيسي أعطى تكليفات لوزير البترول أن تقوم مصر بمد يد العون للبنان".



وأكمل حمدي عبد العزيز :" وزير الطاقة اللبناني كان في زيارة لمصر الأسبوع الماضي لبحث سبل التعاون بين مصر ولبنان في مجال الطاقة ".

وتابع حمدي عبد العزيز :" مصر جاهزة لتصدير الغاز الطبيعي إلى لبنان، وهناك إجراءات سيتم اتخاذها في الفترة المقبلة لتصدير الغاز إلى لبنان خلال أسابيع ".