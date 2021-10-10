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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الكتاب الورقي ممنوع.. عميد آثار القاهرة: التداول بالجامعة مقتصر على "الإلكتروني" فقط

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، تعليمات مهمة للطلاب، مع بدء العام الدراسى الجديد، اليوم.

 

و قال الدكتور أحمد رجب ، يرجي من جميع الطلاب مراعاة الإجراءات الاحترازية داخل قاعات الدرس وارتداء الكمامات والتباعد، وعدم التكدس داخل قاعات المحاضرات، ووجود مسافة كافية بين كل طالب وآخر .

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وأضاف " رجب" أنه فى  حالة زيادة عدد الطلاب سيقوم الاستاذ بتقسيم الطلاب إلي قسمين وتقسيم زمن المحاضرة وإعادتها لطلاب القسم الثاني اي المحاضرة ثلاث ساعات تقسم الي ساعة ونصف وساعة ونصف وهذا فقط في الأعداد التي تزيد عن سعة القاعة أو المدرج بعد مراعاة التباعد والاجراءات الاحترازية .

 

وشدد عميد الكلية على الالتزام بالمواعيد المعلنة، حيث سيترك الاستاذ 5 دقائق من اول واخر كل محاضرة للتعقيم.

 

وأكد أن الكتاب الورقي ممنوع تداوله تماما بالجامعة بين الطلاب، والاقتصار فقط سيكون على الكتاب الالكتروني على “CD” أو تبادل الكتاب إلكترونيا بين الاستاذ والطلبة، من خلال منصة بلاك بورد، أو أي وسيلة؛ إذا لم يرغب الاستاذ في التعاقد علي الكتاب، وفي كل الأحوال يكون الكتاب من تأليف الاستاذ وليس استاذا آخر؛ حفاظا علي حقوق الملكية الفكرية ويرجي من جميع الطلاب عدم التعامل على الكتاب الورقي نهائيا .

 

وأشار “ رجب “ إلى أن لكل مقرر كتاب واحد، ولا يجوز تدريس كتاب لكل مجموعة، إذا كانت المادة يدرسها أكثر من استاذ، وسيكون التفاهم بين الأساتذة في المقرر الواحد على تأليف الكتاب على ”سي دي”؛ لضمان العدالة بين الطلاب، ويتابع رئيس القسم العلمي تنفيذ ذلك، بالاضافة إلى تزويد جميع القاعات بشاشات تفاعلية، تم توصيلها بالإنترنت، سيتم تشغيلها قريبا؛ للتوسع في التواصل الإلكتروني على المنصة “بلاك بورد”، وضمان عدم تكدس الطلاب.


واختتم تصريحاته: يجب أن يكون جميع الطلاب قد تلقوا التطعيم سواء بالمراكز الموجودة بالجامعة أو بالمراكز المجاورة لمقار إقامتهم، طبقا لما قامت به وزارة الصحة بجهود مشكورة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وجامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الخشت، بإضافة خانة طالب جامعي الي استمارات التطعيم ضد كورونا، وتحديد مكان التطعيم يكون في خلال 24 ساعة فقط بعد التسجيل.

كلية الاثار جامعة القاهرة جامعة القاهرة الكتاب الورقي الكتاب الإلكتروني

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