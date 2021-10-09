أوجستي مدرب سلة الأهلي: البطولة العربية دافع للفوز بكل البطولات

عبر الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب البطولة العربية للأندية على حساب فريق الكويت الكويتي.

أوضح أوجستي أن «رجال سلة الأهلي» استعد للبطولة بشكل مثالي بعد الفوز ببطولة منطقة القاهرة، وأن اللاعبين كانوا عند حسن الظن بهم وقدموا مستويات مميزة جعلتهم قادرين على التتويج باللقب.

وأضاف: «بالتأكيد البطولة العربية لقب مهم ودافع للفوز بكل البطولات فريق رجال سلة الأهلي وصل إلى النهائي عدة مرات ولم يوفق في الفوز باللقب، وبالتأكيد أشعر بالفخر الشديد للحصول على هذا اللقب اليوم».

وأكمل: «لدينا العديد من البطولات في الموسم الجاري سوف نعمل بكل جدية من أجل الفوز بها.. سوف نقدم كل ما لدينا من أجل التتويج بكل الألقاب».

وكان فريق «رجال سلة الأهلي» قد نجح في الفوز بلقب البطولة العربية بعد أن حقق الفوز في جميع مبارياته التي خاضها بالبطولة وصولًا إلى المباراة النهائية.

وتضم قائمة «رجال سلة الأهلي» في البطولة العربية كلا من: مايكل تومسون ومايكل فاكوادي وإيهاب أمين وعمر عزب ومحمد أبو النصر وسيف سمير وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمرو الجندي وأحمد حمدي وعمر طارق وعبد الله ناصر.



وشارك في البطولة العربية 18 فريقًا هي أندية: الاتحاد السكندري والأهلي من مصر، والشارقة والبطائح من الإمارات، والكويت واليرموك من الكويت، والميناء وشعب حضرموت من اليمن، والغرافة والوكرة من قطر، واليوناني من السودان، والزهراء الرياضي من تونس، والمنامة البحريني، وبيروت اللبناني، والفتح السعودي، واتحاد الفتح المغربي، ووداد بوفاريك وبليدة من الجزائر.