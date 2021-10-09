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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عندهم إيدز.. ترامب يستفز المهاجرين بتصريح صادم

الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب صدمة واستفزاز المهاجرين الأجانب في الولايات المتحدة والمتعاطفين معهد بتصريح جديد حمل إساءة لمهاجرين من هايتي يتهيأون لعبور الحدود المكسيكية إلى الولايات المتحدة.

وخلال ظهوره في برنامج "شون هانيتي شو" المذاع على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، قال ترامب إن الهايتيين طالبي اللجوء الذين يستعدون لعبور الحدود إلى الولايات المتحدة قد يكونون مرضى بالإيدز.

وأضاف ترامب "لدينا مئات الآلاف يتدفقون إلينا من هايتي. هايتي لديها مشكلة ضخمة مع الإيدز، والكثير من مرضى الإيدز هؤلاءيأتون إلى بلادنا ونحن لا نفعل أي شيء حيال ذلك. إننا نسمح لأي شخص بالقدوم إلينا".

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وأثارت تصريحات ترامب العنصرية عاصفة من الاحتجاجات الساخرة والغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يشن فيها ترامب هجومًا من هذا النوع ضد المهاجرين الهايتيين تحديدًا، إذ سبق ونُقل عنه القول إن 15 ألف مهاجر من هايتي مُنحوا تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة عام 2017 جميعهم مصابون بالإيدز، لكن البيت الأيض نفى في حينه أن يكون ترامب قد قال ذلك بالفعل.

وبلغ إجمالي الديون التي تدين بها أعمال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عند 1.3 مليار دولار، وهو مستوى أعلى بما يقرب من 200 مليون دولار عن المستويات المسجلة حينما ترك منصبه.

وأشار موقع "فوربس" إلى أن الميزانية العمومية لأعمال ترامب في حالة أفضل مما كانت عليه قبل أشهر.

وقال الموقع إنه في وقت سابق من هذا العام ساعد البنك الأمريكي جي بي مورجين متعدد الجنسيات للخدمات المالية المصرفية في إقراض 1.2 مليار دولار مقابل مجمع مكاتب في سان فرانسيسكو حيث يمتلك ترامب 30٪ من حقوق الأقلية.

وأشار إلى أن ترامب وكشريك محدود لن يكون مسؤولا شخصيا عن هذا الدين في حالة التخلف عن السداد، لكن له تأثير كبير على موارده المالية.

ترامب هايتي الايدز الولايات المتحدة المهاجرين

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