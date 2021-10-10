كاميرات المراقبة والشهود.. من يحل لغز العيار القاتل في كرداسة؟

تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة مصرع شاب لقى مصرعه بسبب عيار طائش أثناء تواجده بالقرب من مشاجرة بمدينة كرداسة.

أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة، والاستماع لشهود العيان، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية عن الواقعة.

وصرحت النيابة العامة في الجيزة بدفن جثمان الشاب عقب ورود تقرير الطب الشرعي.

بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أفاد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بمدينة كرداسة، وعلى الفور أمر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة الانتقال وكشف الملابسات.

وبالانتقال تبين مصرع شاب ثلاثيني يدعي محمد ع في شرفة منزله أثناء قيامه بمشاهدة مشاجرة نشبت بين اخرين في الشارع.

وشرحت التحريات التي باشرها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، نشوب مشاجرة بين عائلتين في مسرح الواقعة، خرج على اثرها عيار ناري طائش أصاب المجني عليه في صدره أثناء تواجده في شرفة منزله.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من أطراف المشاجرة.

وتم نقل الجثمان للمشرحة تحت تحفظ النيابة العامة.