عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كاميرات المراقبة والشهود.. من يحل لغز العيار القاتل في كرداسة؟

أرشيفية
أرشيفية

تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة مصرع شاب لقى مصرعه بسبب عيار طائش أثناء تواجده بالقرب من مشاجرة بمدينة كرداسة.

أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة، والاستماع لشهود العيان، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية عن الواقعة.

وصرحت النيابة العامة في الجيزة بدفن جثمان الشاب عقب ورود تقرير الطب الشرعي.

ضبط المتهمين بقتل شاب في مشاجرة بكرداسة

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق جراج فيصل

بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أفاد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بمدينة كرداسة، وعلى الفور أمر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة الانتقال وكشف الملابسات.

وبالانتقال تبين مصرع شاب ثلاثيني يدعي محمد ع في شرفة منزله أثناء قيامه بمشاهدة مشاجرة نشبت بين اخرين في الشارع.

وشرحت التحريات التي باشرها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، نشوب مشاجرة بين عائلتين في مسرح الواقعة، خرج على اثرها عيار ناري طائش أصاب المجني عليه في صدره أثناء تواجده في شرفة منزله.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من أطراف المشاجرة.

وتم نقل الجثمان للمشرحة تحت تحفظ النيابة العامة.

النيابة العامة مصرع شاب عيار طائش كرداسة

موضوعات متعلقة

ضبط المتهمين بقتل شاب في مشاجرة بكرداسة

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق جراج فيصل

صاحب العربية فرّ بيها| بحث أمني عن متهم بدهس عامل نظافة بالرماية

قطعوها وهشّموا راسها| أم تبلّغ عن زوجها ونجلها في قتل ابنتها بالصف

ترشيحاتنا

دعاء لكل مهموم ومديون من رسول الله

سعر الذهب اليوم 10- 10- 2021

هل تواجه شركة فيس بوك أزمة غير مسبوقة ؟ باتريك تاكر يجيب

دعاء العام الدراسي الجديد.. أدعية للأبناء بالنجاح والتوفيق

أول تعليق من بيج رامي بعد تتويجه بلقب مستر أولمبيا للمرة الثانية

من داخل منزله.. احتفال أسرة بيج رامى بعد التتويج بمستر أوليمبيا|فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جاهزون بعدة سيناريوهات.. وزير التموين : زيادة سعر الخبز في صالح المواطن

للعام الثاني على التوالي.. بيج رامي بطلا لمستر أولمبيا

أعلنت إصابتها بالمرض.. نشوى مصطفى تزف بشرى سارة لمرضى السكر

مكافحة كورونا تصدم المواطنين: ذروة الموجة الرابعة الأسبوع المقبل.. اعرف الأعراض

ضيعت عمري في الزمالك .. جنش ينهار فى البكاء على الهواء

أضحك الرئيس بكلمتين.. ماذا حدث بين السيسي ورجل الطفاية دي ؟ (فيديو)

الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة اعتبارًا من الغد بجميع المحافظات

وصول طبيب وزوجته لاتهامهما بهتك عرض 6 فتيات لمحكمة شمال القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتاجة زقة.. شاهد طائرة عالقة أسفل كوبري | فيديو

الجدات الراقصات.. شاهد رقص النساء في شوارع الصين هربا من الوحدة

طول شعرها 3 متر.. شاهد صاحبة الرقم القياسي لأطول شعر في الهند|صور

حكاية السهرة | حبني ودلعني جداً .. ماذا فعل العندليب من أجل شهرة شريهان ؟ | شاهد

فيديو

«الطفاية دي» خلت السيسي يصقف له.. أيوب يقابل الرئيس في معرض تراثنا |فيديو جراف

طائرات خاصة لمدة 5 أيام.. حفل زفاف أسطوري أمام شلالات فيكتوريا | فيديو

"اديني الواجب..عايز أروح"| طفل جديد يلفت الأنظار على غرار "أنام ربع ساعة"

مصر دايما مع ولادها.. تفاصيل عودة مصري من قطر لاستكمال علاجه

المزيد

ساحة رأي

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

رمضان البيه يكتب: أشرقت أنوار نبينا

ليلى موسي تكتب: فرص إعادة تعويم النظام أو تحييده

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ