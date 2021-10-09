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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارتيرون يرفض مجددا تعيين مدير الكرة في الزمالك

كارتيرون
كارتيرون

أكد الإعلامي محمد فاروق أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك جدد رفضه تعيين مدير الكرة في الجهاز الفني.

وأشار فاروق عبر برنامج البريمو بقناة ten إلى أن كارتيرون رحب بإضافة مدرب عام مصري في الجهاز الفني بعد استقالة أسامة نبيه.

وأوضح أن كارتيرون رفض تماما تعيين مدير الكرة في الجهاز الفني للزمالك لأنه سيقوم بهذا الدور.

وأكد الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه تقرر إقامة مباراة توسكر الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 22 أكتوبر الجاري بإستاد الجيش ببرج العرب.

وأشار المدير الإداري إلى أنه تم إخطار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بموعد وملعب المباراة.

جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض لقاء الذهاب أمام توسكر الكيني يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتطير بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد غدا الأحد الموافق 10 أكتوبر  يضم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي وإبراهيم زارع إداري الفريق  والشيف الخاص بالفريق، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم الاثنين المقبل، على أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين.

محمد فاروق كارتيرون الزمالك مدير الكرة اسامه نبيه

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