ابنة عامر منيب تحتفل بخطوبتها.. وتذكرت والدها بهذه الطريقة (فيديو)

احتفلت مريم منيب ابنة الفنان الراحل عامر منيب، بخطبتها، أمس ، في حفل بالجونة اقتصر على الأقارب وعدد من الفنانين، أبرزهم النجمة شيرين رضا، وظهرت في احد الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وهى ترقص مع خطيبها وسط تفاعل كبير من الحاضرين.



وظهرت مريم منيب بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانا قصيرا وجذابا، واعتمدت في إطلالتها على الشهر المنسدل والمكياج الرقيق، كما حرصت خلال الحفل على الاحتفاء بوالدها وتشغيل مجموعة من اغاني الراحل.

وأحيت مريم منيب، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، ذكرى ميلاده، وشاركت صورا تجمعهما، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.



وكتبت في رسالة مؤثرة: “لقد جعل حياتي تبدو وكأنها قصة خيالية بأسعد النهايات، لم يفعل شيئًا سوى جعل الجميع من حوله يبتسمون، وتأكد من إضافة القليل من التألق والضوء إلى أي عقبة يواجهها أي شخص بابتسامته المعدية، رحل ولكن ذكراه عمرها ما هترحل”.



وقدمت مريم عامر منيب، عددا من الأغانى في الفترة الماضية، خاصة بعد ظهورها بأغنية لوالدها الفنان الراحل عامر منيب.



يذكر أن الفنان الراحل عامر منيب قدم العديد من الأعمال الفنية التى نالت إعجاب الجمهور وحقق العديد من النجاحات على مستوى الغناء والسينما.



عامر منيب ووصيته

رفض عامر منيب خلال أيامه الأخيرة التعامل مع شقيقته أمينة، حيث كان على خلاف معها بسبب اتهامها في العديد من عمليات النصب، حيث حكم عليها غيابيًا بالسجن 3 سنوات بتهمة النصب على رجل أعمال والاستيلاء منه على 600 ألف دولار، بعدما أوهمته بقدرتها على تسهيل بيع صفقات حصص منظمة "الأوبك" العالمية من البترول والغاز ووقعت على شيكات بنكية دون رصيد.



وكتب عامر منيب في وصيته التي أعطاها لزوجته إيمان الألفي، أنه يوصي بمنع "أمينة" من التواجد في جنازته وحضور مراسم العزاء، إلا بعدما تعود لصوابها وتعلن توبتها وتعيد الأموال لأصحابها.