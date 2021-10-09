كريم شحاتة: أداء المنتخب التكتيكي ارتفع مع كيروش

أكد الإعلامي كريم شحاتة، أن أداء منتخبنا الوطني ارتفع مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، مشيرا إلى أن هناك بعض الأمور التي تحسنت في مباراة ليبيا.

قال كريم شحاتة في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إن المنتخب بالأمس لم يعط فرصة لمنتخب ليبيا يمسك كورة طوال المباراة.

غادرت بعثة المنتخب الوطني مدينة برج العرب، اليوم، برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في طريقها إلى مدينة بنغازي الليبية للقاء المنتخب الليبي مساء بعد غد الاثنين ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الافريقية السادسة لكأس العالم، بعدما فاز المنتخب الوطني أمس على نظيره الليبي 1-0 ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة، وتصدر قمتها.

وتضم بعثة المنتخب الوطني جميع أعضاء الجهاز الفني بقياد كارلوس كيروش وقائمة اللاعبين الـ 24 المختارين للمباراتين.



وشهد صباح اليوم إجراء لاعبي المنتخب الوطني عملية استشفاء بإحدى القاعات الرياضية المتخصصة بمقر إقامة الفريق عبر تقسيمهم إلى مجموعتين، فيما أدى بدلاء مبارة الأمس تدريبًا على ملعب المباراة بعد نهايتها.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة مصر وليبيا، على قناة أون تايم سبورت on time sports، التي تذيع المباراة حصريا بعد أن نجحت في الحصول على حقوق نقل جميع مباريات المنتخب المصري بتصفيات كأس العالم 2022.

تردد قناة أون تايم سبورت on time sports الناقلة لمباراة مصر وليبيا:

- تردد القناة: 11861

- الاستقطاب: رأسي

- معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5

واقتنص منتخب مصر صدارة المجموعة السادسة، في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بعد الفوز على ليبيا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس، الجمعة، على ستاد برج العرب.

جاء هدف منتخب مصر والمباراة الوحيدة من تسديدة صاروخية للنجم الصاعد عمر مرموش، في الدقيقة 49، من عمر اللقاء.

ويستعرض “ صدى البلد” ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

المجموعة الأولى:

1- الجزائر : 7 نقاط

2- بوركينا فاسو: 7 نقاط

3- النيجر : 3 نقاط

4- جيبوتي: 0 نقاط

المجموعة الثانية:

1- تونس: 9 نقاط

2- غينيا الاستوائية: 6 نقاط

3- زامبيا : 3 نقاط

4- موريتانيا : 0 نقاط

المجموعة الثالثة:

1- نيجيريا : 6 نقاط

2- الرأس الأخضر: 4 نقاط

3- أفريقيا الوسطى : 4 نقاط

4- لييبريا : 3 نقاط

المجموعة الرابعة:

1- ساحل العاج : 7 نقاط

2 - الكاميرون : 6 نقاط

3- مالاوي : 3 نقاط

4- موزمبيق : نقطة

المجموعة الخامسة:

1 - مالي : 5 نقاط

2- أوغندا : 5 نقاط

3- كينيا : نقطة

4- رواندا: نقطة

المجموعة السادسة:

1 - مصر : 7 نقاط

2- ليبيا : 6 نقاط

3- أنجولا: 3 نقاط

4- الجابون: نقطة

المجموعة السابعة “ لعبت جولتين فقط”:

1 - جنوب أفريقيا : 4 نقاط

2- غانا : 3 نقاط

3- إثيوبيا : 3 نقاط

4- زيمبابوي : نقطة

المجموعة الثامنة “ لعبت جولتين فقط”:

1- السنغال: 6 نقاط

2- نامبيا : 4 نقاط

3- الكونغو: نقطة

4- توجو: 0 نقاط

المجموعة التاسعة:

1- المغرب: 6 نقاط “ لعب مباراتين فقط”

2- غينيا بيساو : 4 نقاط “لعب 3 مباريات”

3- غينيا : “ لعب مباراتين”

4- السودان : نقطة “ لعب 3 مباريات”

المجموعة العاشرة:

1- بنين : 7 نقاط

2- الكونغو الديمقراطية : 5 نقاط

3- تنزانيا : 3 نقاط

4- مدغشقر : 0 نقاط