عاجل
أخبار التعليم| السماح بتنظيم مجموعات تقوية لطلاب مدارس الفترتين...مشهد مبهر لمحبي مراقبة النجوم.. اقتران هلال القمر مع رمز الجمال والحب.. ماذا تفعل جامعة عين شمس لطبيب واقعة اسجد للكلب اقتصاد الإمارات|لجنة سوق السبائك تعتمد شعار وخطة إطلاق "معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب" نشرة الصحة والمرأة .. 7 طرق طبيعية تمكنك من خفض الكوليسترول .. علامة جديدة تكشف الإصابة بـ سرطان الرئة نجم الكرة الليبية السابق: حمدو الهوني سيكون له دور أكبر في مباراة بنغازي بطل العالم في كمال الأجسام: بيج رامى وصل لمستوى لم يصل له لاعب.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريم شحاتة: أداء المنتخب التكتيكي ارتفع مع كيروش

صدى البلد

أكد الإعلامي كريم شحاتة، أن أداء منتخبنا الوطني ارتفع مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، مشيرا إلى أن هناك بعض الأمور التي تحسنت في مباراة ليبيا.

قال كريم شحاتة في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إن المنتخب بالأمس لم يعط فرصة لمنتخب ليبيا يمسك كورة طوال المباراة.

غادرت بعثة المنتخب الوطني مدينة برج العرب، اليوم، برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في طريقها إلى مدينة بنغازي الليبية للقاء المنتخب الليبي مساء بعد غد الاثنين ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الافريقية السادسة لكأس العالم، بعدما فاز المنتخب الوطني أمس على نظيره الليبي 1-0 ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة، وتصدر قمتها.

وتضم بعثة المنتخب الوطني جميع أعضاء الجهاز الفني بقياد كارلوس كيروش وقائمة اللاعبين الـ 24 المختارين للمباراتين.


وشهد صباح اليوم إجراء لاعبي المنتخب الوطني عملية استشفاء بإحدى القاعات الرياضية المتخصصة بمقر إقامة الفريق عبر تقسيمهم إلى مجموعتين، فيما أدى بدلاء مبارة الأمس تدريبًا على ملعب المباراة بعد نهايتها.

 

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة مصر وليبيا، على قناة أون تايم سبورت on time sports، التي تذيع المباراة حصريا بعد أن نجحت في الحصول على حقوق نقل جميع مباريات المنتخب المصري بتصفيات كأس العالم 2022.

 

تردد قناة أون تايم سبورت on time sports الناقلة لمباراة مصر وليبيا:

- تردد القناة: 11861

- الاستقطاب: رأسي

- معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5

واقتنص منتخب مصر صدارة المجموعة السادسة، في تصفيات أفريقيا  المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بعد الفوز على ليبيا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس، الجمعة، على ستاد برج العرب.

جاء هدف منتخب مصر والمباراة الوحيدة من تسديدة صاروخية للنجم الصاعد عمر مرموش، في الدقيقة 49، من عمر اللقاء.

ويستعرض “ صدى البلد” ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

المجموعة الأولى:

1- الجزائر : 7 نقاط

2- بوركينا فاسو: 7 نقاط

3- النيجر : 3 نقاط

4- جيبوتي: 0 نقاط

 

المجموعة الثانية:

1- تونس: 9 نقاط

2- غينيا الاستوائية: 6 نقاط

3- زامبيا : 3 نقاط

4- موريتانيا : 0 نقاط

 

المجموعة الثالثة:

1- نيجيريا : 6 نقاط

2- الرأس الأخضر: 4 نقاط

3- أفريقيا الوسطى : 4 نقاط

4-  لييبريا : 3 نقاط

 

المجموعة الرابعة: 

1- ساحل العاج : 7 نقاط

2 - الكاميرون : 6 نقاط

3- مالاوي : 3 نقاط

4- موزمبيق : نقطة

 

المجموعة الخامسة:

1 - مالي : 5 نقاط

2- أوغندا : 5 نقاط

3- كينيا : نقطة

4- رواندا: نقطة

 

المجموعة السادسة:

1 - مصر : 7 نقاط

2- ليبيا : 6 نقاط

3- أنجولا: 3 نقاط

4- الجابون: نقطة

 

المجموعة السابعة “ لعبت جولتين فقط”:

1 - جنوب أفريقيا : 4 نقاط

2- غانا :  3 نقاط

3- إثيوبيا : 3 نقاط

4- زيمبابوي : نقطة

 

المجموعة الثامنة “ لعبت جولتين فقط”:

1- السنغال: 6 نقاط

2- نامبيا : 4 نقاط

3- الكونغو: نقطة

4- توجو: 0 نقاط

 

المجموعة التاسعة:

1- المغرب: 6 نقاط “  لعب مباراتين فقط”

2- غينيا بيساو : 4 نقاط “لعب 3 مباريات”

3- غينيا : “ لعب مباراتين”

4- السودان : نقطة “  لعب  3 مباريات”

 

المجموعة العاشرة:

1- بنين : 7 نقاط

2- الكونغو الديمقراطية : 5 نقاط

3- تنزانيا : 3 نقاط

4- مدغشقر : 0 نقاط

ترشيحاتنا

خلال سبعة أيام.. توزيع 7 ملايين جرعة لقاح كورونا في الولايات المتحدة

حفاظا على الطلاب من كورونا.. ماذا فعلت وزارة التربية والتعليم؟

نظرة شاملة عن لامبورجيني اوروس موديل 2021 في الإمارات .. صور

تصفيات مونديال قطر.. المغرب يهزم غينيا بيساو ويبتعد بصدارة المجموعة

توفيق الحكيم.. قصة عدو المرأة الذي لجأ للوساطة من أجل الزواج

استعدادا لـ توسكر .. الزمالك يتسلم زيه الجديد قبل السفر إلى كينيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلنت إصابتها بالمرض.. نشوى مصطفى تزف بشرى سارة لمرضى السكر

جاهزون بعدة سيناريوهات.. وزير التموين : زيادة سعر الخبز في صالح المواطن

مكافحة كورونا تصدم المواطنين: ذروة الموجة الرابعة الأسبوع المقبل.. اعرف الأعراض

الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة اعتبارًا من الغد بجميع المحافظات

أضحك الرئيس بكلمتين.. ماذا حدث بين السيسي ورجل الطفاية دي ؟ (فيديو)

الصور الأولى من خطوبة مريم عامر منيب

توجيه عاجل من الأرصاد السعودية لمواجهة الشاهقة المائية

وصول طبيب وزوجته لاتهامهما بهتك عرض 6 فتيات لمحكمة شمال القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف تواصل تصوير مسلسل المماليك خارجيا في الجيزة

أضحك الرئيس بكلمتين.. ماذا حدث بين السيسي ورجل الطفاية دي ؟ (فيديو)

إديني الواجب عايز أروح.. تفاصيل كوميدية لواقعة طفل ابتدائي ومحافظ الدقهلية

نشرة المنوعات.. سيارة تسلا ترى العفاريت .. سائق توكتوك يدخل موسوعة جينيس .. أسد في حمام عمومي .. ورجل يحمم ثعبان كوبرا

فيديو

«الطفاية دي» خلت السيسي يصقف له.. أيوب يقابل الرئيس في معرض تراثنا |فيديو جراف

طائرات خاصة لمدة 5 أيام.. حفل زفاف أسطوري أمام شلالات فيكتوريا | فيديو

"اديني الواجب..عايز أروح"| طفل جديد يلفت الأنظار على غرار "أنام ربع ساعة"

مصر دايما مع ولادها.. تفاصيل عودة مصري من قطر لاستكمال علاجه

المزيد

ساحة رأي

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

رمضان البيه يكتب: أشرقت أنوار نبينا

ليلى موسي تكتب: فرص إعادة تعويم النظام أو تحييده

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ