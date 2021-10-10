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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد .. أحدث ظهور لـ أحمد جمال على السوشيال ميديا

صدى البلد

نشر المطرب أحمد جمال عدة صور له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق أحمد جمال قائلا: «مساء الخييير».

يذكر أن المطرب الشاب أحمد جمال قال إن قناة ام بي سي لها فضل كبير عليه، وذلك من خلال مساهمتها في تواجده علي الساحة الفنية.

وتابع أحمد جمال خلال حواره في أمسية خاصة بمناسبة مرورة ثلاثين عاما علي ظهور  قناة " ام بي سي"،: "قناة "إم بي سي" غيرت مسار حياتي وكانت البوابة التي طليت منها للجمهور، بعد ظهوري في برنامجها "عرب أيدول".

وأوضح أحمد جمال:"  غنيت موعود في أول أسبوع من الموسم الثاني لـ "عرب أيدول" الذي قدمت فيه، وكنت أول من خرجوا للجمهور، لذلك كان الموقف مهيبًا بالنسبة لي.

ولفت إلي أن قرار نقابة الموسيقيين بضرورة غناء المطرب في الحفلات بفرقة، ومنع "الفلاشة"، كان هدفه تقنين أوضاع المهرجانات.
 

أحمد جمال نقابة الموسيقيين

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